CNN: operación imperial contra Venezuela

Por Alí Rodríguez Araque*

CNN son siglas que aparecen diariamente en la imagen de centenares de millones de televisores

en el mundo, señorea entre las mayores cadenas de noticias y representa tan solo una parte de la nutrida cantidad de empresas que concentra en sus manos Ted Turner, uno de los hombres más ricos del mundo y que además, es el segundo gran terrateniente de los Estados Unidos, con la propiedad sobre unos 8.000 kilómetros cuadrados de tierra. La historia de CNN ilustra muy bien lo que es el fenómeno de mega monopolización económica del mundo, esa descomunal concentración de riqueza que caracteriza al capitalismo en su fase imperialista, como la denominaba Lenin.

Cable News Network. nombre completo de CNN, es tan solo –aunque muy poderosa una de las empresas que modelan día a día, minuto a minuto, la “opinión pública” planetaria. Esa modelación va mucho más allá de la simple difusión y “análisis” de la noticia. Quien difunde información, rastrea información, investiga, indaga, compra fuentes, clasifica, ordena, discrimina qué dice y qué no dice: es, en síntesis, también un poderoso instrumento de inteligencia. Y no se exija neutralidad en tan

poderoso monopolio económico que, por la dinámica inexorable de su propia naturaleza, ejerce

un gran poder político que penetra en todos los ámbitos del mundo. Eso es CNN. Pero es aún más. Como lo enseña la historia, antes que bombas y proyectiles devasten países enteros, está la artillería de las ideas, del pensamiento y por supuesto, también de la contracultura.

Antes de la destrucción física de Libia, de Irak y de otros países, estuvo presente la poderosa

artillería de los medios que crearon escenarios ficticios para crear escenarios infernales de destrucción y muerte reales. Desde hace ya un tiempo,

CNN desplegó su maquinaria de destrucción contra Venezuela. Para ello ha contado también

con traidores a la patria que le sirven de quinta columna desde sectores de la oposición. De

manera grotesca, difundía y difunde “noticias” y comentarios sobre la patria de Bolívar, ilustrándola con hechos trágicos ocurridos en otras regiones y otros momentos en el mundo. No ignora nuestro Gobierno, las realidades ya vividas en la historia. Y no podía mantenerse impasible el Presidente Maduro cuando sabe a conciencia que esas campañas agresivas, no son otra cosa que la preparación para la acción bélica. ¿Acaso el señor Turner puede extrañarse de que CNN fuera

silenciada en territorio venezolano por el Presidente Maduro? No. No puede extrañarse.

La exclusión de CNN del espacio radioeléctrico de Venezuela es un acto legítimo de ejercicio de soberanía y de autodefensa frente a un acto de agresión consustanciado con los planes imperialistas ya estable establecidos en el Decreto Ley Obama del 9 de marzo de 2015 “declarando

una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos representada por la situación en Venezuela” (¡SIC!)

¡Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la mayor potencia económica y militar que ha conocido la historia humana!

El descaro imperial no conoce límites. ¡Y pensar que esa excrecencia se ha renovado y seguramente continuará en una especie de reconducción anual!.

Mientras tanto, Venezuela sigue la ruta bolivariana afirmada por el Comandante Hugo

Chávez. Quiere la paz. Sí, pero paz con dignidad. Mientras sea agredida, responderá de acuerdo

con el carácter de la agresión. Para ello ha recibido el apoyo de los pueblos de Nuestra América y

de todos los pueblos que quieren vivir en paz. Si los imperialistas quieren una guerra, deberían

pasearse por la historia de Venezuela, desde Guaicaipuro hasta Hugo Chávez.

* Embajador de la República Bolivariana de Venezuela