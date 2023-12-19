Estados Unidos. Informe: Crece apoyo de afrodesdendientes estadounidenses a Palestina

Resumen Latinoamericano, 19 de diciembre de 2023.

La solidaridad de afroamericanos con la causa palestina ha aumentado significativamente tras los bombardeos sin precedentes de Israel contra Gaza, revela un informe.

Durante siglos, los afroamericanos han enfrentado el sentimiento anti-negro dentro de la comunidad judía estadounidense y han mantenido discusiones internas sobre cómo desmantelar la supremacía blanca en Estados Unidos.

En su informe reciente publicado el domingo, Associated Press (AP) examinó la relación entre el crecimiento del apoyo de afrodescendientes a la causa palestina frente a las atrocidades israelíes. Muchos afroamericanos ven la lucha palestina en Cisjordania y Gaza como equivalente a su propia lucha por la igualdad racial y los derechos civiles.

“El reciente aumento de los movimientos de protesta contra la brutalidad policial en Estados Unidos, donde el racismo estructural afecta a casi todas las facetas de la vida, ha conectado a activistas negros y palestinos bajo una causa común”, afirma el AP.

Al desarrollar su postura, el medio estadounidense destaca que el parentesco se remonta al movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos, y los acontecimientos recientes de los últimos años, como la guerra entre Israel y el Movimiento de la Resistencia Islámica Palestina (HAMAS) de 2021, han profundizado los vínculos entre los dos movimientos.

El informe, citando al resultado de una encuesta realizada a principios de este mes por el Centro Associated Press-NORC para la Investigación de Asuntos Públicos, indica que el 44 % de los adultos negros cree que EE.UU. apoya demasiado a Israel, en comparación con el 30 % y el 28 % de los adultos blancos e hispanos, respectivamente.

En relación con la política de detención administrativa de Israel, en la que los palestinos son retenidos sin juicio y encarcelados durante años por delitos menores, Associated Press señala que los afrodescendientes ven muchas similitudes entre el sistema penitenciario estadounidense y el del régimen de Tel Aviv.

“Si bien más de dos tercios de los detenidos en las cárceles de Estados Unidos no han sido condenados por ningún delito, las personas negras son encarceladas a una tasa más de cuatro veces mayor que los blancos, a menudo por delitos menores”, señala el medio.

Según un informe publicado el 30 de septiembre por The Washington Post, los expertos independientes de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han detectado numerosos casos de racismo sistémico contra los afrodescendientes en las esferas policiales y judiciales de Estados Unidos.

Los expertos confirmaron que, en las visitas realizadas en abril y mayo, habían constatado prácticas en las cárceles estadounidenses que equivalían a “una afrenta a la dignidad humana”.

Fuente: HispanTV.