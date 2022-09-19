Feminismos. Continúan búsqueda y protestas por abogada desaparecida en Ecuador

Resumen Latinoamericano, 19 de septiembre de 2022.

Familiares y ciudadanos se unen a la búsqueda de la abogada María Belén Bernal, desaparecida hace una semana.

Organizaciones sociales, grupos feministas así como agrupaciones de ciudadanos ecuatorianos que velan por los derechos humanos anunciaron para este lunes, manifestaciones en distintas ciudades del país para exigir justicia en el caso de la abogada María Belén Bernal, desaparecida hace una semana y que fue vista por última vez en la Escuela Superior de Policía.

La Fiscalía ecuatoriana informó que a las labores de búsqueda se unieron integrantes de la sociedad civil, del Cuerpo de Bomberos de Quito y del municipio de la capital.

Previamente, los familiares de Bernal habían anunciado que realizan rastreos por esfuerzo propio para encontrar a la abogada, desaparecida hace una semana tras ingresar al referido centro de entrenamiento policial para ver a su esposo y principal sospechoso del caso, el teniente Germán Cáceres.

#AHORA | Caso #MaríaBelénB.: se instala audiencia en la que se resolverá la situación jurídica de la cadete Joselyn S. P., quien fue detenida ayer en la Escuela Superior de Policía. #FiscalíaEc investiga una presunta desaparición involuntaria. #FiscalíaConLasVictimas pic.twitter.com/er6pyTMgzG — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 17, 2022

De acuerdo al comandante general de la Policía, general Fausto Salinas Samaniego, “hoy (domingo), alrededor de 40 familiares, amigos y conocidos de María Belén, integraron los cuatro equipos de búsqueda, continuando con el plan de acción trazado en quebradas que existen desde Pomasqui hasta Nanegalito”.

En ese sentido, afirmó: “No descansaremos hasta dar con el responsable y esclarecer este hecho”.

Hoy, alrededor de 40 familiares, amigos y conocidos de María Belén, integraron los 4 equipos de búsqueda, continuando con el plan de acción trazado en quebradas que existen desde #Pomasqui hasta #Nanegalito.



No descansaremos hasta dar con el responsable y esclarecer este hecho. pic.twitter.com/UsHjr6YBc8 — GraD. Fausto Salinas Samaniego (@CmdtPoliciaEc) September 18, 2022

Antes, en la tarde del sábado, la jueza Paulina Sarzoza acogió el pedido de la Fiscalía y ordenó prisión preventiva contra una cadete de la Escuela Superior de Policía, por presunta desaparición involuntaria de María Belén Bernal.

#AHORA | Caso #MaríaBelénB.: se reanudan las labores de búsqueda en la Escuela Superior de @PoliciaEcuador. #FiscalíaEc dirigirá 9 líneas de rastreo que cubrirán desde las quebradas de la Mitad del Mundo hasta Calacalí. #FiscalíaConLasVíctimas pic.twitter.com/qdGtsusryb — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 18, 2022

A su vez, el Ministerio del Interior recordó la recompensa de 20.000 dólares por información del paradero del esposo de Bernal, quien se haya prófugo.

María Belén Bernal desapareció el domingo 11 de septiembre dentro de las instalaciones de la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, ubicada en el norte de Quito.

Para este lunes se prevén plantones para exigir justicia en este caso en Quito, a partir de las 15H00 hora local, Ambato (16H00), Guayaquil (19H00) e Ibarra (16H00).

Fuente: TELESUR