Cuba. Díaz-Canel recuerda al Che: «Seamos la pesadilla de los que pretenden arrebatarnos los sueños»

Resumen Latinoamericano, 8 de octubre de 2021.

A través de una serie de tuits el Presidente cubano enlazó las ideas del Che Guevara con circunstancias de la Cuba actual

Este 8 de octubre, aniversario de la caída en combate del Che Guevara, símbolo de las luchas de la izquierda internacional, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, ha publicado en Twitter una serie de mensajes en los cuales recuerda el pensamiento del Guerrillero Heroico.

Bajo la etiqueta #CheVive, publicó la frase «La arcilla fundamental de nuestra obra es la juventud: en ella depositamos nuestra esperanza y la preparamos para tomar de nuestras manos la bandera», incluida en El Socialismo y el hombre en Cuba, de 1965. El mandatario acompañó la publicación con la imagen de dos jóvenes médicos de la brigada Henry Reeve, de vuelta a Cuba, tras cumplir su misión de enfrentar la pandemia de COVID-19 lejos de la Patria.

«Nosotros, socialistas, somos más libres porque somos más plenos; somos más plenos por ser más libres (…) Nuestro sacrificio es consciente; cuota para pagar la libertad que construimos», esa fue otra idea guevariana compartida por el Jefe de Estado.

Acto seguido, citó al Che cuando dijo: «El porvenir del país está ligado directamente al desarrollo de la ciencia y de la técnica. Nunca podremos caminar con nuestros propios pies, mientras no tengamos una tecnología avanzada, basada en una técnica propia, en una ciencia propia».

Díaz-Canel selló su remembranza con una idea que, cual estocada, puede servir de bandera a cualquier revolucionario: «Seamos la pesadilla de los que pretenden arrebatarnos los sueños».

Sobre la Revolución cubana compartió la idea del Che, expresada en el Congreso Mundial de Juventudes de 1960, de que «La Revolución Cubana expresa en cada tribuna en que tiene que hablar, la verdad de los hijos de su tierra y la expresa siempre de cara a los amigos o a los enemigos».

«En nuestra ambición de revolucionarios tratamos de caminar tan aprisa como sea posible, abriendo caminos, pero sabemos que tenemos que nutrirnos de la masa y que ésta solo podrá avanzar más rápido si la alentamos con nuestro ejemplo», agregó el mandatario, en referencia a otra frase del Guerrillero Heroico, esta vez de 1965.

Para cerrar, citó una idea que inspira a miles de jóvenes por todo el mundo: «Déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad».

Ernesto Guevara de la Serna, conocido como el Che Guevara, fue un combatiente revolucionario y médico argentino cuya vida, conducta y pensamiento, se han convertido en paradigma de millones de personas.

Formó parte de la expedición del yate Granma, alcanzó el grado de Comandante, y después del triunfo de la Revolución, fue designado Presidente del Banco Nacional de Cuba y ministro de Industrias. En 1965 dirigió un frente guerrillero en el Congo.

En Bolivia, en 1967, cayó prisionero de las tropas bolivianas en la Quebrada del Yuro. Al día siguiente de su captura fue asesinado. Sus restos fueron encontrados en 1997 y enviados a Cuba.