Haití. Reporta al menos 700 fallecidos tras terremoto

Resumen Latinoamericano, 15 de agosto de 2021.

Fotos: Los heridos no paran de llegar a las instalaciones hospitalarias, en no pocas de las cuales están desplegados desde 1998 varios cientos de médicos y enfermeros cubanos junto a jóvenes haitianos graduados como galenos en Cuba. | Foto: @SkyAlertMx

El fuerte terremoto que afectó este sábado a Haití ha propiciado la muerte de como mínimo 724 personas, según un nuevo balance ofrecido este domingo por la Protección Civil del país. También se suman 2.800 heridos, han precisado. Cada vez que que se actualizan los datos, se elevan las víctimas mortales.

El temblor ya forma parte de los 10 seísmos más letales de los últimos 25 años en Latinoamérica. El episodio destruyó “muchos” hospitales, escuelas, iglesias, hoteles y empresas privadas, dijo en rueda de prensa Jerry Chandler, director general de Protección Civil, mientras continúan las tareas de rescate y la evaluación de los daños.

El primer ministro haitiano, Ariel Henry, declaró el estado de emergencia como consecuencia del terremoto de magnitud 7,2 que se dejó sentir por todo el Caribe provocó “cientos de heridos y desaparecidos”, en un país que todavía no se ha recuperado del gran seísmo del 2010, que devastó el país y provocó la muerte de 200.000 personas.

Estado de emergencia

“El Gobierno ha decidido esta mañana declarar el estado de emergencia durante un mes tras esta catástrofe”, dijo en conferencia de prensa Henry.

El primer ministro, que calificó de “dramática” la situación a raíz del seísmo, asumió el cargo el 20 de julio, trece días después del asesinato del presidente del país, Jovenel Moise, a cargo, según las pesquisas, de un comando de 26 mercenarios que irrumpieron en su residencia privada de Puerto Príncipe.

En un mensaje en Twitter, Henry reveló que el fuerte temblor había provocado “numerosas pérdidas de vidas humanas y materiales” en varios departamentos del país y llamó “al espíritu de solidaridad y compromiso de todos los haitianos” para enfrentar “esta dramática situación que vivimos actualmente”.

El terremoto se produjo a ocho kilómetros de la ciudad de Petit Trou de Nippes, a unos 150 kilómetros al oeste de la capital, Puerto Príncipe. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el hecho de que se produjera a una profundidad de diez kilómetros lo haría potencialmente más potente y menos profundo que el terremoto de magnitud 7 que azotó Haití hace once años. Lee también

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una advertencia tras el terremoto y la levantó poco después, aunque los medios de comunicación haitianos informaron de que algunas personas a lo largo de la costa ya habían huido a las montañas.

El presidente estadounidense, Joe Biden, autorizó una misión de respuesta inmediata para ayudar al Gobierno haitiano y nombró a la exembajadora en la ONU y administradora de US Aid, Samantha Powers, como coordinadora del operativo.

EE.UU envía un equipo de rescate

De momento, EE.UU. ha enviado este domingo un equipo de búsqueda y rescate urbano, la segunda unidad que despliega en el país tras el devastador terremoto. El equipo está compuesto por 65 expertos en labores de búsqueda y rescate y 4 perros entrenados para ese fin, que “se sumarán a las operaciones de búsqueda” de desaparecidos, ha anunciado en un comunicado la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

En Puerto Príncipe, multitud de personas se apresuraron a salir a la calle por miedo a los derrumbes. No obstante, según testigos oculares consultados por Reuters, no parecía que en la capital hubiera daños importantes, lo que podría significar que el número de víctimas podría ser menor al de hace once años.

La isla se prepara para la llegada de una tormenta tropical que podría castigar su costa a partir del lunes

“Me desperté y no tuve ni tiempo de ponerme los zapatos. Ya vivimos el terremoto del año 2010 y lo único que pude hacer fue correr. Más tarde recordé que mis dos hijos y mi madre todavía estaban dentro. Mi vecino entró y les dijo que salieran. Corrimos a la calle ”, dijo Naomi Verneus a la agencia AP.

En Los Cayos, la ciudad más cercana al epicentro del terremoto, con una población de alrededor de 126.000 habitantes, dos residentes aseguraron a Reuters que un hotel y otros edificios se habían derrumbado a causa del temblor.

El terremoto se produce en medio de una caótica situación política en Haití un mes después del asesinato a manos de mercenarios del presidente Jovenel Moise.

“Nos preocupa que este terremoto sea solo una crisis más de las que el país ya está enfrentando, incluido el estancamiento político cada vez mayor después del asesinato del presidente, la covid y la inseguridad alimentaria”, dijo Jean-Wickens Merone, portavoz de World Vision Haití.

Para complicar todavía más la situación, el acceso al área más afectada por el seísmo es difícil debido a que se encuentran bajo control de bandas criminales.

El Ministerio de Salud Pública y Población solicitó a los pobladores, a través de las redes sociales, acudir a donar sangre para socorrer a los heridos.

El coordinador de la Brigada Médica de Cuba, desplegada en Haití desde 1998, doctor Luis Orlando Olivero Serrano, declaró a medios de prensa que los colaboradores de dicho contingente atienden a los lesionados en los hospitales más afectados.

Informó además que están llegando muchos heridos a las instalaciones donde laboran los médicos cubanos, en particular en las ciudades de Port Salut y Aquin (Sur), así como en Jéremie.