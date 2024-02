Argentina. El Ejército reivindicó a los militares del Operativo Independencia en Tucumán // Repudio de organismos de DD.HH.

Resumen Latinoamericano, 7 de septiembre 2020.

El Ejército homenajeó a efectivos que murieron “en cumplimiento del deber militar” sin mencionar el Operativo Independencia. Desde los organismos enviaron una carta al ministro de Defensa, Agustín Rossi. Sostienen que “los homenajeados no fueron héroes”. Los argumentos de los militares.

Sin hacer referencia alguna a los delitos de lesa humanidad que cometió la fuerza en el Operativo Independencia, el Ejército argentino reivindicó a efectivos que murieron en ese marco “en cumplimiento del deber militar”. Organismos de derechos humanos repudiaron la actitud institucional de los militares con una carta dirigida a las autoridades del Ministerio de Defensa: “Los homenajeados no fueron héroes. Integraron una de las tantas fuerzas de tarea del Ejército cuya función central fue ocupar el territorio provincial, secuestrar personas, trasladarlas a centros clandestinos de detención, torturarlas y en muchas ocasiones ejecutarlas y desaparecerlas”, remarcaron en la misiva.

El mensaje que el Ejército emitió en “homenaje” a soldados que participaron del Combate de Potrero Negro circuló este año solo vía Twitter. “#UnDíaComoHoy, pero de 1975 el subteniente Rodolfo Berdina y el soldado Ismael Maldonado ofrendaron su vida en cumplimiento del deber militar en el #CombateDePotreroNegro, provincia de Tucumán. #HonrarElValor #AliviarElDolor #CumplirConLaPatria #SomosElEjército”, versó el tweet institucional, sin hacer mención alguna a que el combate integró el Operativo Independencia, uno de los hechos considerados como el inicio del terrorismo de Estado que, tras el 24 de marzo de 1976, se extendió a todo el territorio nacional.

Desde el Ejército, comandado desde principio de año por Agustín Cejas, indicaron que el recordatorio solo apuntó a “homenajear” al subteniente Rodolfo Berdina y al soldado Ismael Maldonado, “dos caídos durante un combate que sucedió antes de 1976”. “No hay ni hubo intención de reivindicar el golpe de Estado, tampoco tenemos una actitud prodictadura ni pro represión”, argumentó el vocero de la fuerza, Sebastián Ibáñez, en diálogo con PáginaI12

La institución insistió en “separar” a los soldados de la responsabilidad de la fuerza al sostener que fueron “víctimas que no tenían idea de lo que pasaba”, cuyas “familias siguen penando”. “Esta gente murió defendiendo un cuartel argentino que es tanto suyo mío, es de todos”, insistió el vocero. El tweet que homenajea a Berdina y Maldonado no fue el único. Ayer la fuerza recordó a Juan Duarte Ardoy, 2do jefe del Regimiento de Infantería 1 Patricios, quien murió en 1973, durante un enfrentamiento con un grupo de militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo que intentaron tomar el Comando de Sanidad del Ejército.

CARTA DE REPUDIO DE ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DE LA NACIÓN

AGUSTIN ROSSI

S / D

Con asombro e indignación hemos tomado conocimiento que la cuenta oficial de Twitter del Ejército Argentino publicó una placa con el texto “5 de septiembre de 1975. Combate de Potrero Negro”, que contenía las fotos del subteniente Rodolfo Hernán Berdina y el Soldado Ismael Maldonado y con el lema “Honrar el valor, aliviar el dolor, cumplir con la patria”, buscaba rendir homenaje a quienes “ofrendaron su vida en cumplimiento del deber militar”.

Señor Ministro, el Operativo Independencia y por ende la participación del Ejercito en él, no fue el cumplimiento de ningún deber militar, sino la ejecución de una orden ilegal, que implicó la intervención ilegal de nuestras Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, y el comienzo de ejecución de un plan criminal, que desde hace más de 30 años la sociedad argentina considera que fue un GENOCIDIO.

Los homenajeados, Señor Ministro, no fueron héroes que pelearon en una guerra, como pretende insinuar dicho recordatorio. Integraron una de las tantas fuerzas de tarea del Ejército cuya función central fue ocupar el territorio provincial, secuestrar personas, trasladarlas a centros clandestinos de detención, torturarlas y en muchas ocasiones ejecutarlas y desaparecerlas y en otras dejarlas en libertad. Esas fuerzas de tarea de las cuales Berdina y Maldonado formaban parte secuestraron alrededor de 400 personas en Tucumán, ello implica alrededor de entre el 30 y 45% total de las víctimas del terrorismo de Estado de nuestra provincia.

En Tucumán, el 24 de marzo de 1976 no marcó un quiebre, porque los tucumanos vivíamos en la zozobra, el terror, sin derechos ni garantías desde febrero de 1975, cuando comenzó a ejecutarse esa orden ilegal que se llamó Operativo Independencia, y que el recordatorio, justamente omite. La expresión fue creada por los propios militares para encubrir y legitimar su acción criminal. Su omisión en la placa no es casual: tras largos años de lucha, el movimiento de derechos humanos y el campo popular dio vuelta el sentido original de esa expresión y logró instalar una verdad.

Esa verdad es que el Operativo Independencia no fue ni en parte ni en su totalidad un acto de defensa de la patria sino el comienzo del plan sistemático de desaparición forzada en el país y de ignorar las instituciones democráticas de la republica que deberían haber intervenido en ese período en las que se deberían haber resuelto los problemas políticos y sociales que imperaban en el país en el año 75, bajo el gobierno de Isabel Martínez de Perón.

Conocemos las siempre renovadas estrategias negacionistas, las hemos soportado durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos, y es por ello, que no podemos aceptar que se reproduzcan en un gobierno que sostiene las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia. No hay que confundir, señor Ministro, consideramos que bajo la forma de un homenaje a dos “caídos”, esa placa no hace más que reivindicar el inicio del genocidio en nuestro país.

-Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Tucumán – Sara Mrad

-H.I.J.O.S. – Tucumán – Carolina Frangulis

-APDH Regional Tucumán – Carolina Acuña

-Asociación de DDHH del Sur de Tucumán

-Comisión de Derechos Humanos de Tafí Viejo

-Liga Argentina por los Derechos Humanos

-Fundación Memorias e Identidades del Tucumán – Marta Rondoletto

-FADETUC

-Agrupación de Ex Presos Políticos héroes de Trelew Tucumán

-ANDHES – Abogadxs del Noroeste Argentino en DDHH y Estudios Sociales

-Mesa de Conceso de Escuelita de Famillá

-Diario del Juicio Tucumán

-Familiares Víctimas de Gatillo Fácil y Violencia Institucional de Tucumán

-Madres de Plaza de Mayo Filial La Rioja y Grupo de Apoyo.

-Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de familiares de desaparecidos y ex presos políticos de Sgo. del Estero

-Asociación civil de ddhh “Casa de la Memoria” – Catamarca

-Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos – Jujuy

-APDH Nacional

-Colectivo Mario Bosch de Abogadxs querellantes en causas por delitos de Lesa Humanidad

-H.I.J.O.S. Jujuy

-H.I.J.O.S. Santiago del Estero

-H.I.J.O.S. Salta

-H.I.J.O.S. Chaco

-H.I.J.O.S. Capital

-H.I.J.O.S. Lomas de Zamora

-H.I.J.O.S. Necochea

-H.I.J.O.S. Lanús

-H.I.J.O.S. Escobar Campana Zarate

-H.I.J.O.S. San Vicente

-H.I.J.O.S. Presidente Perón

-H.I.J.O.S. La Matanza

-H.I.J.O.S. Bahía Blanca

-APDH Regional Jujuy

-APDH La Plata

-Comisión Memoria Verdad y Justicia de Zona Norte

-LiberPueblo

PD: Nota con copia al Director de DDHH del Ministerio de Defensa, al Secretario de DDHH del Ministerio de Justicia y DDHH.

Operativo Independencia: El negacionismo

Por Felipe Yapur

El negacionismo de los delitos de lesa humanidad no pasa solo por el hecho de cuestionar la existencia de 30.000 detenidos desaparecidos, como intentó imponer el gobierno de Mauricio Macri. Hay otras maneras, como la que el pasado domingo se expresó a través de un supuesto inocente tuit que publicó el Ejército Argentino. En su cuenta oficial de Twitter reivindicó a militares muertos durante el Operativo Independencia, nada más y nada menos que el plan de aniquilamiento que se implementó en Tucumán a partir de febrero de 1975 y que a la postre resultó ser la prueba piloto del plan de exterminio y represión que se desplegaría con el nombre de Doctrina de la Seguridad Nacional en todo el país a partir del 24 de marzo de 1976. Hay dos datos que el Ejército omite, acaso deliberadamente. El primero es que el genocida Antonio Bussi fue uno de los jefes (tan sanguinario como Acdel Vilas que lo precedió) de ese operativo. El otro es que ya hubo un juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en ese tramo de la historia argentina y que resultó en diez condenas, al menos por ahora.

Voceros del Ejército sostienen que no se está haciendo una proclama “pro dictadura y ni pro represión” pero no es necesario ser explícito para abonar una teoría como la de los dos demonios que, de alguna manera, acá se intenta revivir. El Operativo Independencia, vale recordarle a esta nueva generación de militares, fue utilizado como una de las razones del golpe del 24 de marzo de 1976 porque, en teoría, combatían a las organizaciones guerrilleras que, supuestamente, ponían en peligro la continuidad democrática. La Fuerzas Armadas más que luchar contra estas organizaciones, que para ese entonces ya estaban prácticamente diezmadas, lo que hicieron fue tomar el poder para implementar un modelo económico que destruyó el aparato productivo, buscó terminar con las resistencias sociales, políticas y sindicales y sentó las bases del modelo neoliberal cuyas consecuencias negativas todavía hoy se sufren.

Los asesinos junto al genocida Videla

Las muertes recordadas por el Ejército ocurrieron durante la conducción del Operativo Independencia por Vilas y, como detalló el periodista Marcos Taire, existen fuertes evidencias de que murieron bajo “fuego amigo” fruto de lo cerrado que es el monte tucumanos, pero trascendió la versión heroica que utilizaron mediáticamente para justificar la represión.

Hay otro dato que tal vez pueda resultar útil para la actual conducción del Ejército y es que de los 107 cuerpos identificados en el Pozo de Vargas, la fosa común ilegal más grande del norte argentino, hay 17 que pertenecen a personas desaparecidas por el Ejército en 1975 y que eran trabajadores ferroviarios, de la zafra, militantes políticos y sociales, estudiantes y docentes a los que olvidan.