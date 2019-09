Venezuela. La «libertad» que les gusta a los Chicago boys

Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 6 septiembre 2019

Después del premio Sájarov a la libertad de opinión otorgado por el Parlamento Europeo a los nazis y líderes golpistas venezolanos. Después del abrazo de Michelle Bachelet a Lorent Saleh, el admirador de Hitler convertido en «voz libre contra la dictadura madurista», aquí viene otra perla: el Premio de la Libertad 2019 a María Corina Machado, del partido Vente Venezuela.

Quizás no todos en Europa conozcan el perfil de esta dama de la extrema derecha venezolana, que bien ha merecido el epíteto de la «María violencia» por su inclinación inveterada al golpe. Quizás no todos recuerden su participación en los principales planes desestabilizadores organizados contra el socialismo bolivariano, tanto con Chávez vivo, cuando Machado dirigió la organización Sumate, asi como más tarde con Maduro.

En los últimos veinte años, la ex diputada proatlantista (que siempre se llena de orgullo por la foto tomada con George W. Bush) realmente ha intentado de todo para sabotear las instituciones bolivarianas: desde adentro , colocándose a la cabeza de la violencia mercenaria (las guarimbas), y desde el extranjero, tratando de forjar un papel en contra de los intereses de su propio país. En 2014, se le retiró la inmunidad parlamentaria por haber aceptado ser la «representante alterna» de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En ese momento se estaba planteando el ataque multifacético contra la Venezuela bolivariana, que comenzó a desarrollarse luego de la muerte de Chávez, y que tenía el plan internacional como uno de los principales campos de batalla. A través de la expulsión de Venezuela de las organizaciones multilaterales, se sentaron las bases para la farsa del «gobierno paralelo», respaldado por instituciones artificiales construidas a propósito, y que este año habría llevado a la «autoproclamación» de Juan Guaidó.

A su manera, Machado ha sido una vanguardia en todos los planes que Washington ha intentado en veinte años contra el socialismo bolivariano: desde el golpe abierto al enmascarado, desde los intentos de implantar las «revoluciones de color» hasta el de inventar un «modelo Sirio» para imponer un gobierno paralelo. En todos estos casos, la ansiedad manifiesta de Machado de poder dirigir de alguna manera todas las operaciones, siempre ha sido frustrada por sus propios padrinos y por otras fracciones de la derecha, que no están dispuestas a hacer espacio. Sinembargo, esto no significa que la mujer no disfrute de un sólido apoyo económico, dentro o fuera del país.

El premio se llama LIL Freedom Prize y se presentará en Buenos Aires durante el décimo quinto aniversario del Relial Red, la Red Liberal de América Latina, que lo define como el «premio principal en Derechos Humanos». La adjudicación de Machado se debe a «sus esfuerzos dedicados durante muchos años de llevar la democracia a Venezuela, a pesar de los riesgos enfrentados». La foto que acompaña al anuncio no deja dudas sobre los métodos aplicados por la ex diputada para «llevar la democracia» a Venezuela. Se la puede ver emergiendo del humo y las llamas con la camiseta Vente Venezuela, rodeada de hombres encapuchados que arrojan dispositivos incendiarios durante las guarimbas de 2014 (39 muertos y más de 800 heridos, casi todos pertenecientes al campo chavista) y en 2017 (más de 100 muertos y más de 1.000 heridos, nuevamente predominantemente entre los chavistas).

Además, el sitio web Relial Red no deja dudas sobre la noción de «libertad» y derechos humanos que difunde esta poderosa red internacional, creada en 2004 «con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad en América Latina» y patrocinada por agencias afiliadas a la CIA como la NED. En el centro del sitio, de hecho, está la frase de Milton Friedman: «La libertad económica es un requisito esencial de la libertad política».

Vale la pena recordar que Friedman, un teórico del liberalismo ferozmente opuesto a cualquier intervención estatal en economía, inspiró las políticas de Margareth Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en los Estados Unidos en ese momento, y tuvo una influencia decisiva en las devastadoras opciones económicas impuestas a Chile durante la dictadura de Pinochet. Por esto fue llamado «el anti-Keynes». Fue profesor emérito de economía en la Universidad de Chicago de 1946 a 1976, cuando recibió el Premio Nobel.

Sus alumnos, definidos para estos «Chicago boys», guiaron a Pinochet en la implementación de las reformas paso a paso. Y el propio Friedman personalmente acompañó ese plan al responder una carta del dictador chileno en 1975, y luego ir a reunirse con él en Santiago.

Friedman es considerado el fundador del pensamiento monetarista, y las teorías de la «escuela de Chicago» se siguen enseñando también en las universidades venezolanas, e incluso influyen en las políticas monetarias, cuyo objetivo principal, como sabemos, es la estabilidad de los precios. Por lo tanto, sigue siendo útil revisar el video de la confrontación verbal entre Machado y Hugo Chávez, que tuvo lugar en el parlamento en 2012.

Un choque sobre nacionalizaciones, expropiaciones, propiedad estatal y propiedad privada. La diputada había expresado claramente su idea de «libertad»: la libertad del capitalismo para apoderarse de los recursos del país sin restricciones, comprimiendo la fuerza laboral al máximo. Chávez había respondido en especie, aceptando el debate, pero con la premisa de que «águila no caza mosca». El zumbido de esas moscas, sin embargo, ha aumentado con los años, amplificado por megáfonos de los potentados económicos a nivel internacional, y también apoyado por las quintas columnas que se han metido en el «laboratorio bolivariano» para sabotear el camino desde adentro.

Un zumbido convertido en un rugido 2.0 por una guerra mediática destinada a revertir los términos del conflicto para su propio beneficio. Hoy en día, las redes sociales también están produciendo «contenido», por lo que las noticias grotescas están muy extendidas, como la que dice que «Guaidó ha autorizado el uso de drones militares en la frontera entre Colombia y Venezuela». ¿Y con qué autoridad podría hacerlo?

Un engaño, evidentemente, pero mientras la mentira se extiende, el dinero robado al pueblo venezolano fluye a los bolsillos de los ladrones: quienes prometen más botín a los EE. UU., como ha filtrado por conversaciones telefónicas de la pretendida embajadora en Gran Bretaña nombrada por el «autoproclamado», a propósito de la venta del Esequibo. Pero aquí surge la declaración de Julio Borges, otra pieza sucia del «gobierno de transición»: Maduro, dice, ya ha vendido las aguas territoriales en disputa entre Venezuela y Guyana … a los cubanos.

Luego, para mantener la ficción alta, se da espacio a la noticia de que el autoproclamado iría a Nueva York para participar en el foro de Concordia, programado para el 23 y 24 de septiembre, junto con otros miembros del partido Voluntad Popular. Una reunión organizada para pesar sobre la Asamblea General de la ONU, a la que debería asistir el presidente Maduro, el 26 de septiembre. El año pasado, Maduro había pronunciado una dura acusación contra el imperialismo estadounidense y sus vasallos, que reproponen una estafa simple pero bien sostenida: que la libertad desenfrenada del capitalismo también traería libertad para todos y todas. Reclamaciones negadas por el número cada vez mayor de excluidos en países gobernados por la democracia burguesa. Declaraciones que la revolución bolivariana busca desmantelar todos los días, construyendo una dirección diferente a la que aún está vigente en el Chile de Sebastián Piñera y en la Argentina de Mauricio Macri, donde Machado recibirá su «premio a la libertad».

Revisión del castellano de Gabriela Pereira