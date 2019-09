Roger Waters homenajeó a Julian Assange/ Cineasta John Pilger lanzó advertencia sobre la situación de Assange: “Estamos en peligro”

Resumen Latinoamericano*, 3 septiembre 2019.

El exbajista de la banda de rock británica Pink Floyd , Roger Waters , homenajeó este lunes a Julian Assange , cantando la popular canción Wish you were here, en un acto de solidaridad con el fundador de WikiLeaks , celebrado frente al Ministerio del Interior de Reino Unido.

'Wish You Were Here' – #RogerWaters performs at rally in support of #Assange in London pic.twitter.com/9GVvCUOYt5

— Ruptly (@Ruptly) September 2, 2019