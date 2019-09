Francia. Los ‘chalecos amarillos’ no se rinden y cumplen su 29ª semana de protestas/ No sólo arde París. Anotaciones sobre los chalecos amarillos

Resumen Latinoamericano/ 1 de junio 2019

Los ‘chalecos amarillos’ salen a la calles de París por 29ª semana consecutiva para hacer sentir su descontento con las políticas del Gobierno de Emmanuel Macron.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=WM0Zh8mx0lI

Por Comunidad

Los chalecos amarillos son ―por si alguien lo dudaba todavía― un

movimiento proletario. Como en todo movimiento proletario, en él se

expresa a la vez el proletariado realmente existente y el mundo que éste

anticipa.

Por Comunidad

Presentación

Si una imagen se repite habitualmente en el movimiento de los chalecos amarillos es la de manifestantes que rompen un cordón policial, o expulsan a los antidisturbios a pedradas, o simplemente organizan una barricada para cortar la calle y saquear las tiendas de lujo, mientras a pulmón abierto, llenos de adrenalina, cantan con orgullo el himno de la Marsellesa. Es una buena imagen para expresar la naturaleza confusa y contradictoria del movimiento. En cualquier manifestación se podrán encontrar reivindicaciones del Referéndum de Iniciativa Ciudadana (RIC) y de la salida de la Unión Europea para la defensa de la economía nacional, al mismo tiempo que algunas banderas francesas y regionales ondean por aquí y por allá con cierta parsimonia. Todo esto convive en el movimiento con agresiones constantes a la propiedad privada a través de saqueos y piquetes, la creación de lazos de solidaridad, la apropiación de espacios de encuentro y asociación proletaria: en definitiva, el cuestionamiento práctico de la democracia. Entre tanto, se ve por todas partes una fuerte reivindicación de la nación y sus símbolos, entre los que la Revolución Francesa hace al mismo tiempo las veces de símbolo del orgullo patrio y de la sublevación contra la tiranía y la miseria.

Los chalecos amarillos son ―por si alguien lo dudaba todavía― un movimiento proletario. Como en todo movimiento proletario, en él se expresa a la vez el proletariado realmente existente y el mundo que éste anticipa. El primero parte de la confusión actual, de nuestra debilidad como clase, de la falta de memoria que los vencedores nos expropiaron a los vencidos. Pero parte también de la defensa instintiva, inevitable, de unas necesidades que el capital debe negar para poder reproducirse. Esta defensa de sus necesidades empuja al proletariado a negar a su vez al capital y su dominio sobre nuestras vidas, y no sólo, porque en ese proceso el proletariado también se niega, se reafirma como comunidad de lucha en contra de su propia existencia aislada, ciudadana, democrática. Esta contradicción esencial al capitalismo, inherente a su propia reproducción, es lo que determina la posibilidad de la revolución. Hace de ella algo material, físico, ajeno a nuestras voluntades y conciencias individuales. Es así como el proletariado anticipa en su combate otro mundo distinto, al mismo tiempo que sigue arrastrando una parte de la mierda de éste, que se constituirá en la base de su propia derrota si no consigue superarla en el proceso.

Sea como fuere, esta contradicción no puede ser obviada por ningún análisis militante que se plantee en serio las características del movimiento, sus avances, limitaciones y el rol que adquieren en él las minorías revolucionarias. Hay dos enfoques, dos caras de la misma moneda, que resurgen a menudo en los análisis que se realizan en torno a nuestra clase y que nos incapacitan para comprender esta contradicción. El primero es idealista y reduce el movimiento a lo que dice y piensa de sí mismo, omite lo que hace para quedarse con la bandera que agita y lo desecha a la menor demanda socialdemócrata que aparezca entre sus pancartas. El segundo es objetivista y pretende comprender la naturaleza del movimiento a partir de su composición sociológica. Bisturí en mano, toma individuo por individuo y lo coloca en una u otra columna en función de su renta, su posición en el sistema productivo, el barrio en que vive o los estudios que ha hecho. Una vez desmembrado, lo cose todo muy estadísticamente y pretende ver en ello la totalidad: tenemos aquí, bajo este prisma ideológico, un movimiento pequeñoburgués que ha conseguido meterse en el bolsillo a un proletariado embrutecido para defender la economía nacional. Voilà el movimiento de los chalecos amarillos. Para qué más.

Junto con estos dos enfoques, que a menudo nos vienen combinados, ha aparecido en estos meses otro de carácter antifascista, que retoma la visión idealista y objetivista que acabamos de apuntar para llevarse las manos a la cabeza con tanta bandera francesa y tanta Marsellesa. Reduce el movimiento a los grupúsculos de extrema derecha que lo cortejan y se acuerda con nostalgia de las buenas procesiones de antaño, claramente de izquierdas, en las que la CGT entregaba a los manifestantes encapuchados a la policía y los “insumisos” mélenchonistas sacaban ―ahí sí― sus banderas francesas por una nueva república.

Por fortuna, el movimiento de los chalecos amarillos es otra cosa. Ahora bien, que afirmemos el carácter proletario del movimiento, pese a todas las ideologías y banderas que flotan entre sus protagonistas, no quiere decir que las mismas no tengan importancia o no sean finalmente determinantes. Al contrario, partiendo de la práctica real que determina el movimiento y le confiere su carácter de clase, percibimos y criticamos todas esas fuerzas del enemigo que actúan para atraparlo, neutralizarlo y darle una dirección que se contrapone a las mismas necesidades e intereses que determinan al propio movimiento. Sin esta comprensión de la realidad no se hace otra cosa que proyectar imágenes distorsionadas del movimiento para reducirlo a un movimiento pequeño burgués, de clase media, ciudadano, de defensa del “verdadero pueblo francés”, dirigido por grupos de derecha, etc. Desde luego nosotros no vamos a colaborar en esa proyección espectacular que se une a todos los esfuerzos de la burguesía por liquidar ese movimiento. Nuestra intención, justamente, es contribuir a impulsar la potencia proletaria que la lucha de los chalecos amarillos contiene y denunciar a todas las fuerzas que obstaculizan el desarrollo de la misma.

Lo que el movimiento hace

A finales de octubre de 2018 comienza a sentirse un malestar general por el anuncio del gobierno Macron de una subida de los impuestos sobre la gasolina. Ante el intento de la burguesía de hacernos pagar la catástrofe ecológica y social en que se basa su dominio, comienzan a producirse cortes de carretera y piquetes organizados en torno a las rotondas. El movimiento ecologista, corriente socialdemócrata donde las haya, llama a cambiar el coche por la bicicleta si tanto duele el aumento del precio de la gasolina. Claro, que ir a trabajar en bicicleta a las seis de la mañana a 40 km de distancia no es tan fácil. Tampoco es fácil hacer en bicicleta la compra del mes para toda una familia en el comercio más próximo, que es una gran superficie a 10 km de casa, pero poco importa.

El inicio del movimiento, centralizado por primera vez en las movilizaciones del 17 de noviembre, desconcierta a todo el mundo. La masividad de las manifestaciones y de los cortes de carretera asusta a la burguesía. Las rotondas se convierten en lugares de reunión y discusión. También se producen las primeras tentativas de separar al proletariado. Se habla de una revuelta del campo contra la ciudad, de la pequeño burguesía de provincias ―poujadista por esencia― contra los bobos citadinos, de la reacción fan del petróleo contra los écolos progresistas de buena fe y, con mayor intensidad que todo lo anterior, de los blancos contra los negros y árabes, de la France blanche-d’en-bas contra la migración hacinada en los suburbios de las grandes ciudades. Al mismo tiempo, tanto Le Pen como Mélenchon intentan capitalizar el movimiento y declaran su apoyo ―cuando éste comience a desarrollarse y llegue a sus picos de mayor combatividad, guardarán un silencio incómodo.

Pero los esfuerzos son en vano. Si algo caracteriza a este movimiento es su vitalidad, su capacidad de resistencia ante la represión física e ideológica, al menos a la más directa. Las siguientes manifestaciones o «actos», una cada sábado, serán verdaderas manifestaciones proletarias –ni convocadas ni convocables por ningún aparato del Estado― que van a superar rápidamente la lucha contra el impuesto a la gasolina. El movimiento comienza a generalizarse. Se empieza a hablar de una vida demasiado cara, unos salarios demasiado bajos, una miseria y una precariedad permanentes que no dejan respirar a nadie y ponen en duda la posibilidad de sobrevivir en este mundo. Pero no sólo se habla. Algunos cortes de carretera se convierten en piquetes a las grandes plataformas de distribución de mercancías, a menudo en consonancia con parte de los trabajadores. Las primeras manifestaciones se producen en los barrios más ricos de las grandes ciudades y los convertirán en escenarios ideales para el ataque directo a la propiedad privada. En la isla La Réunion, «departamento de ultramar» francés, la lucha adquiere una intensidad mayor, aunque más breve, por más reprimida. Durante dos semanas los chalecos amarillos van a cerrar el puerto, generando un desabastecimiento en la isla que viene acompañado de saqueos organizados y disturbios, así como del cierre de comercios, escuelas y universidades. La situación se vuelve tan incontrolable que el gobierno tiene que imponer el toque de queda y mandar al ejército para aplastar la movilización.

Frente a las expresiones racistas y antiinmigración que se desprenden al principio de una parte del movimiento y a las que sirven de altavoz los grupos de extrema derecha, las luchas en La Réunion van a dar un ejemplo de unidad de clase por encima de las razas. Tras las primeras manifestaciones el Comité Adama Traoré llamará a participar en el Acto III, la manifestación del 1 de diciembre, que se convertirá en una batalla campal contra la policía. Barricadas, saqueos, coches incendiados y ataques a comercios y bancos asolan los barrios ricos de París. El Arco del Triunfo, uno de los mayores símbolos nacionales de la República, es saqueado en su interior y en su fachada se escribe «Los chalecos amarillos triunfarán», «Macron dimisión», «Aumentar el RMI» o «Justicia para Adama». Es todo un escándalo. Al mismo tiempo, las fuerzas policiales se ensañan contra los manifestantes. Sólo ese día en París se lanzan más pelotas de goma que en todo 2017. El saldo es de 250 heridos, con varios ojos y manos arrancadas y un hombre en coma, y más de 300 detenidos, una cifra que aumentará a casi 2.000 en el Acto IV. Después de esta manifestación, el movimiento se extiende a los institutos y varios de ellos son bloqueados por los estudiantes, especialmente en la zona norte de la banlieue parisina. A lo largo de las siguientes semanas varios cientos de institutos serán bloqueados o al menos verán seriamente perturbada su actividad.

Palo y zanahoria. El 5 de diciembre Macron retira la subida de impuestos a la gasolina y el 6 el ministro del Interior, Castaner, anuncia que 90.000 antidisturbios serán movilizados para el Acto IV, así como tanques como los utilizados en el desalojo de la ZAD en Notre-Dame-des-Landes. Al día siguiente se propaga un vídeo en el que la policía humilla a varias decenas de estudiantes de instituto en Mantes-La-Jolie, poniéndolos de rodillas con las manos en la cabeza. La represión de la manifestación del 8 de diciembre es tan brutal que cada vez resulta más insostenible la estrategia del gobierno de distinguir a los casseurs ―los violentos― de los “buenos y pacíficos ciudadanos con chalecos amarillos”. El movimiento comienza a organizarse contra la represión. Se extienden las redes de apoyo legal a los detenidos y se crean grupos de street-medics, personas con algún conocimiento de primeros auxilios que se distinguen en la manifestación para ayudar a los heridos. Y es que el movimiento cuenta hoy en día, a tres meses de su comienzo, con más de 3.000 heridos, entre los que se encuentran varias decenas de personas a las que una pelota de goma les ha reventado el ojo o una granada aturdidora les ha arrancado la mano. El nivel de la represión supera con creces los límites de lo que se acostumbra en la región europea, y eso ha impulsado un desarrollo masivo de la solidaridad con los heridos. En muchas manifestaciones, un gran número de personas lleva vendas en los ojos o en la cabeza con manchas de falsa sangre, como forma de denuncia de la violencia policial.

El 10 de diciembre, Macron anuncia una subida del salario mínimo, que termina por convertirse en una subida de las ayudas a algunos trabajos precarios. Al día siguiente se produce un atentado en Estrasburgo reivindicado por el Estado Islámico que Macron intentará utilizar para aplacar el movimiento, llamando sin éxito a no manifestarse ese sábado e incrementando de paso la presencia de las fuerzas policiales en la calle. Sin embargo, siguen transcurriendo las movilizaciones y el gobierno tiene que desembolsar 300 euros de prima a cada policía para que no cejen en su empeño de reprimir a los manifestantes, que oscilan entre enfrentamientos violentos con los antidisturbios y llamamientos a que se solidaricen con el movimiento.

Al contrario de las muchas voces que anuncian el fin del movimiento con la subida de las ayudas y la retirada del impuesto, así como por la dura represión y los varios miles de detenidos, los chalecos amarillos no pierden su vitalidad. 2019 empezará con una manifestación el 5 de enero en la que varios manifestantes utilizan maquinaria de construcción para echar abajo la puerta del ministerio de la Secretaría de Estado, pudiendo entrar al edificio y generar diversos daños. El Secretario de Estado tiene que ser evacuado. Los sindicatos intentarán capitalizar el movimiento convocando a la huelga el 5 de febrero, pero el seguimiento será mínimo y la presencia de chalecos amarillos, más bien escasa. Días después, el sábado 9 de febrero se convoca una manifestación que retoma la línea de no ser comunicada ante las autoridades para contrarrestar la tendencia a la democratización y pacificación de los actos anteriores, que había correspondido a un desplazamiento fuera de los barrios ricos y una disminución de los saqueos. Y funciona. Si algo se repite durante este acto XIII es que, para ser escuchados, el enfrentamiento es necesario.

El movimiento aprende. Las siguientes manifestaciones regresarán a los barrios ricos del este parisino y tendrán su punto culmen en el acto XVIII del 16 de marzo. Esta convocatoria se realiza durante el final del «Gran Debate», un proceso de democracia participativa abierto por Macron para intentar ―en vano― calmar el movimiento. Al principio el «Gran Debate» es simplemente un motivo de mofa, pero a estas alturas ya comienza a resultar irritante. El acto XVIII tiene como consigna «Ultimatum», lo cual toma un sentido bastante literal: París se volverá el escenario de una batalla campal como no se había visto hasta entonces. Se intenta volver a tomar el Arco del Triunfo, y cuando la policía consigue impedirlo la rabia proletaria se dirige contra las tiendas y restaurantes de lujo en los Campos Elíseos, que arderán durante toda la noche.

También la burguesía aprende. La situación será tan incontrolable que Macron destituye días después al prefecto de la policía de París y pone en el cargo a Didier Lallement, bien conocido por sus habilidades represivas. Al mismo tiempo, se refuerza los cuerpos de antidisturbios con militares de la Operación Centinela, un cuerpo militar creado tras el atentado del Charlie Hebdo en enero de 2015 y especializado en la lucha contra el terrorismo. Desde entonces, toda manifestación que se produzca en las inmediaciones de los Campos Elíseos es prohibida y duramente reprimida. Sin embargo, y aunque la presencia de la policía aumenta en las calles y la represión se recrudece, en las semanas siguientes se llama a un 1º de mayo «amarillo y negro», en referencia a la acción conjunta de chalecos amarillos y del black block, y París volverá a arder. Actualmente la cifra de detenidos se eleva a 8.700 personas ―según el Ministerio del Interior― y casi 2.000 condenados, de los cuales un 40% con cumplimiento de un tiempo en prisión. A esto hay que sumar la puesta en práctica de la ley anti-casseurs, que escandaliza incluso a algunas fracciones de la propia burguesía al permitir detenciones preventivas de las personas sospechosas de poder cometer un crimen ―un guiño truculento a la película Minority Report― durante la manifestación.

Claro que toda esta revuelta no viene de nuevas, ni es una creación única y absolutamente espontánea de los chalecos amarillos. En realidad, la fuerte combatividad y la capacidad de resistencia y apoyo mutuo que demuestra el movimiento provienen de un aprendizaje previo del proletariado en Francia. Así, se mantiene vivo el recuerdo de la revuelta de las banlieues de 2005 y las formas de organización que se desplegaron en aquel momento. Por otro lado, las luchas contra la Ley Trabajo en 2016 generaron una serie de experiencias y aprendizajes al interior de los black block que no son menospreciables, al mismo tiempo que se abrían a personas que no habían participado antes y se hacían llamamientos a militantes de otros países como Alemania e Italia a sumarse a algunas convocatorias, como fue el caso del 1º de mayo de 2018.

Paralelamente, en el curso de estos meses se va más allá de las rotondas y se forman asambleas a lo largo del país. Las de Saint-Nazaire y Commercy van a funcionar como motor de este proceso, haciendo varios llamamientos a la creación de asambleas y la apropiación de espacios de encuentro y asociación proletaria, fundamentales no sólo para la discusión y reflexión común, sino también para la construcción de lazos de solidaridad con los detenidos y los heridos. Al mismo tiempo y ante la necesidad de mecanismos de centralización del movimiento, se inicia un proceso de coordinación entre distintas asambleas que dará lugar a una «asamblea de asambleas» el fin de semana del 26 y 27 de enero, y una segunda del 5 al 7 de abril.

Lo que el movimiento dice

Lo que el movimiento dice y piensa de sí mismo es heterogéneo y confuso. Esto es natural y revela su carácter masivo y genuino, a la vez que la situación de debilidad de la que parte nuestra clase en este período. La ausencia de memoria proletaria y la fuerza actual del ciudadanismo, hace que los chalecos amarillos se identifiquen más como el pueblo contra «los de arriba» que como el proletariado contra la burguesía y sus perros. Eso no les impide luchar como tal, como hemos visto, puesto que su propio desarrollo les empuja al enfrentamiento con el Estado y la propiedad privada, pero sin duda es una bandera que pesa sobre nuestras cabezas y que abre las puertas a las distintas formas de recuperación burguesa.

Al mismo tiempo, es importante no hacer un bloque homogéneo a partir del ala mayoritaria del movimiento, olvidando toda lucha al interior del mismo por clarificar e imponer nuestros intereses. Sin duda la ideología dominante es la ideología de la clase dominante, incluso en un proceso de lucha contra esa misma clase. Sin embargo, la vitalidad de un movimiento se mide también por las minorías que intentan señalar y combatir las trampas de la (social)democracia, al mismo tiempo que profundizar la radicalidad del propio movimiento contra el sistema. Por ello es importante destacar oces como las del llamamiento de los chalecos amarillos de París Este, donde se dice claramente que

No somos la “comunidad de destino”, orgullosa de su “identidad”, llena de mitos nacionales, que no ha podido resistir la historia social. No somos franceses.

No somos esta masa de “gente humilde” dispuesta a cerrar filas con sus amos mientras estén “bien gobernados”. No somos el pueblo.

No somos este conjunto de individuos que deben su existencia sólo al reconocimiento del Estado y a su perpetuación. No somos ciudadanos.