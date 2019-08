Cuba después del tornado: Muchos granos de arena hacen una isla

Texto de Annalie Rueda.

Fotos de Yaimi Ravelo y Annalie Rueda. Corresponsalìa de Resumen Latinoamericano en Cuba

Muchos granos de arena hacen una isla

Y es verdad. Una verdad absoluta. Así lo refirió hace unos días una joven amiga cuando nos planificábamos para llegar hasta los municipios afectados. Una semana después del paso del tornado por La Habana, otro tornado va arrasando y con una fuerza indetenible, el tornado de la solidaridad.

Mujeres y hombres de todas partes llegaron ayer hasta los municipios afectados. Todos con los ojos tristes y los brazos y el corazón abiertos. Desde jóvenes estudiantes, hasta el joven que no estudia pero que necesita estar allí, donde puede ser útil, como una linda muchacha de pelo verde y mucha vibra que se me acercó para preguntar ¿Oye, sabes cual es el peor lugar? Quiero ayudar.

Personas de todas las edades, de todos los tamaños y de varias latitudes. Amigxs de Argentina, Chile y Palestina amantes de Cuba y de su proceso revolucionario, que desde días antes se organizaban para llegar allí a ofrecer el alma y lo que fuera necesario.

Una compañera de nuestro equipo de trabajo, que no pudo ir porque no tenía quien le cuidara a la pequeña, pero nos hizo entregar el velocípedo que su padre le regaló a su hija. Su padre falleció recientemente, pero ella tiene la certeza de que esa hubiera sido su voluntad.

O como mi hija de 5 años, que unos instantes antes de salir de casa para hacer esta cobertura, lloraba para ir conmigo a donar los juguetes y ropita que ella misma seleccionó con extremo cuidado, como si para ella fuera muy importante que llegara todo lo mejor que tenía para dar y tuve que prometer que la llevaría dentro de unos días.

Y es así, en los hogares, en las escuelas, en las paradas, en la cola del pan no se habla de otra cosa y mientras realizábamos entrevistas, en mis adentros me preguntaba ¿Còmo podemos hacerles ver lo mucho que nos importan y que su dolor no resulta ajeno para las buenas personas?

Al cabo de 5 días los linieros trabajan sin descanso, bajo un sol que raja las piedras y sin perder tiempo para ayudar más de lo que su trabajo exige, porque supimos en el barrio, que más de uno se ha quitado su comida y merienda para compartir con la gente de la cuadra.

Los policías, que permanecen a tiempo completo para velar por la tranquilidad de los damnificados. Por cierto, casi todos muy jóvenes, incluidas las mujeres. Que lleguen a ellas y a ellos el agradecimiento de las personas que atesoramos la paz.

Nuestro equipo de trabajo llegó a Regla cerca de las 12.30 del día. Desde que entrábamos mis colegas comentaban la diferencia que notaban desde el lunes 28. Para la tarde del sábado todo estaba mucho más limpio y organizado.

En nuestro recorrido nos tropezamos con música y algarabía. Esa algarabía que solo los niños pueden contagiar. Cuando llegué al lugar la fiesta había terminado pero alcancé ver a los responsables de tan adorable desorden.

Nos recibió Marisel Rodríguez, de 26 años de edad y con una gran disposición nos contó que el lugar donde nos encontrábamos es el Centro promocional Emilio Rivero Merlín, en Regla y que luego de un año de reparación con gran esfuerzo y recursos limitados, el sábado 26 se había inaugurado en conmemoración al natalicio de nuestro José Marti.

Este fue lugar concebido para realizar peñas, talleres infantiles, actividades culturales de carácter comunitario y también concebido como galería. A pesar de haber sufrido daños y la perdida total del techo, ante la realidad dolorosa que enfrenta la comunidad, han asumido la gran responsabilidad de convertirlo en un centro de refugio donde acuden los pequeños damnificados durante el día para que los padres puedan participar en el proceso de recuperación y mantenerlos alejados de los lugares que actualmente representan un peligro por los derrumbes y cableados de electricidad.

Ante las afectaciones de las instalaciones hidráulicas de los hogares, ha sido prioridad del centro que los menores adquieran agua potable durante el día.

Niños de diferentes municipios como Arroyo Naranjo, San Miguel del Padrón, Plaza, Playa y Guanabacoa unieron sus voces al hermoso canto de solidaridad que se escucha hoy en todas partes dentro y fuera de Cuba.

Niños de la Compañia el Hombrecito Verde

Paola Alejandra Castillo Gómez. Hoy hicimos una actividad para alegrar a los niños que han pasado mucho trabajo por el gran tornado.

Nosdiel. Estamos aquí para alegrarle el año, para que no se sientan mal los niños del este municipio Regla

Lier de la Caridad Romero Vázquez. Vinimos para hacer felices aquellos niños que sufrieron aquella noche terrible. Sufrieron un gran problema con sus casas y perdieron todo. Menos mal que no perdieron la vida porque eso es lo mas importante.

Maria Fernanda. Estamos aquí todos para hacer que los niños de Regla sean felices y como perdieron varias cosas y sus juguetes queremos compartir los nuestros con ellos y que sean felices.

Salomè. Vine a hacer un baile y a reír con los niños de aquía donar y a decirle que sigan adelante.