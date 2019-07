PALESTINA: Palestinos se manifiestan contra la ‘Carretera del Apartheid’ en Cisjordania ocupada / 1.200 presos palestinos inician una huelga de hambre indefinida / Más información…

El vergonzoso rol de la ONU y su incapacidad -complicidad- para hacer valer sus propias resoluciones sería el gran obstáculo para detener las atrocidades y masacres en contra de los palestinos y acabar una vez por toda de la grotesca injusticia que aflija a este pueblo. La ONU se ha convertido en un simple emisor de informes, estadísticas y condenas inútiles que nadie lee y menos se respetan

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en los territorios palestinos ocupados (OCHA) publicó este lunes estadísticas que informan que 254 palestinos han muerto en Gaza desde el inicio de las protestas de la Gran Marcha del Retorno en marzo del año pasado. Un total de 23.603 mujeres, niños y hombres palestinos también han resultado heridos por los francotiradores de Israel en la frontera nominal del enclave en el mismo período.

A modo de contraste, las estadísticas muestran que dos israelíes han sido asesinados y 52 han resultado heridos, lo que ilustra la naturaleza asimétrica del conflicto entre Israel y los palestinos. Este hecho generalmente se oculta imponiendo una equivalencia en todas las pérdidas de vidas, así como la tendencia a generalizar el recuento de palestinos muertos y heridos al entrar en detalles cuando se trata de víctimas israelíes.

Sin embargo, la diferencia predominante en los números debería hacer que toda la comunidad internacional revise su aceptación deliberada de que Israel utiliza armas militares sofisticadas contra civiles palestinos desarmados mientras crea un furor hipócrita sobre las rudimentarias «cometas incendiarias».

La introducción de OCHA a sus gráficos y estadísticas está completamente disociada de la presencia e intención colonial de Israel. Solo hay dos referencias a Israel con respecto a la «cerca perimetral con Gaza» y al «uso excesivo de la fuerza por parte de las tropas israelíes», esta última, según OCHA, ha «expresado su preocupación». Pero las víctimas de la protesta en Gaza son más que simples estadísticas; ¿Dónde está el contexto colonial, ONU?

No por primera vez, el legítimo derecho de retorno de los palestinos está ausente en la presentación. En cambio, OCHA se ha centrado en las protestas y sus consecuencias en términos de asistencia humanitaria sin un contexto político colonial.

El breve informe indica que, «A pesar de la importante asistencia proporcionada, las necesidades multisectoriales resultantes de la afluencia masiva de víctimas siguen siendo un reto debido a la falta de fondos, años de bloqueo, la división interna y una crisis energética crónica».

Lo que las organizaciones de las Naciones Unidas identifican como razones detrás de las dificultades para ofrecer asistencia humanitaria son manifestaciones de violencia colonial que han sido trivializadas por la comunidad internacional como temas en curso que no merecen una intervención política urgente. Casi un año después de que comenzaran las protestas, la ONU se ha propuesto separarlas de su derecho al retorno sobre el cual los palestinos se están manifestando.

Por conveniencia, en lo que respecta a las Naciones Unidas, el derecho de retorno de los palestinos debe limitarse a las resoluciones pertinentes impregnadas de acuerdos condicionales que incumben a los propios palestinos.

Mientras el derecho de retorno sea visto, incluso por los palestinos, como un derecho conferido por la comunidad internacional, la ONU continuará definiendo las protestas y los derechos de los palestinos para una audiencia internacional, asfixiando las voces palestinas y su papel como fuerza colectiva que lucha por su liberación. Si la ONU realmente quiere poner fin a los asesinatos, debe retroceder varios pasos para permitir que el derecho de retorno de los palestinos tome forma en los términos de los palestinos.

El impacto estadístico también se perderá dentro de ese marco, debido a su contribución hacia la simplificación de los objetivos colectivos y la lucha en números.

Todo lo que se puede esperar de estos informes son actualizaciones periódicas a medida que los francotiradores continúan con su práctica asesina. Es vergonzoso que la ONU siga expresando preocupación y esperando que los palestinos recurran a sus instituciones cuando el papel de la comunidad internacional es claramente continuar configurando la tragedia aprobada colectivamente antes de 1948.

Fuente original: The Gaza protest casualties are not just statistics; where is the colonial context, UN?

Fuente: Ramona Wadi, Palestine Responds / Traducción: Palestinalibre.org

