Brasil, un gran Puerto Rico

Por Marcelo Zero, Resumen Latinoamericano, 11 noviembre 2018



Puerto Rico es un “estado asociado” de Estados Unidos. Anexado en 1898 por los norteamericanos, tras la guerra contra España, Puerto Rico es un territorio subordinado, que no forma parte de Estados Unidos. Sus habitantes, aunque tienen la ciudadanía norteamericana, no pueden votar para elegir al presidente, senadores o diputados. En el Congreso, Puerto Rico sólo tiene un residente de Comisaría, con derecho a voz, pero sin derecho a voto.

De esta forma, Puerto Rico no es ni un Estado soberano ni un Estado de los Estados Unidos. Puerto Rico queda en un limbo de soberanía. Es, de hecho, una colonia de los Estados Unidos. Tal status es reconocido hasta por la ONU. En efecto, el Comité Especial de las Naciones Unidas sobre la Descolonización declaró que EEUU debería “permitir que el pueblo de Puerto Rico tome decisiones de manera soberana y enfrente sus urgentes problemas económicos y sociales, incluyendo el desempleo, la marginación, la insolvencia y la la pobreza “. En vano.

Sin embargo, el caso de Puerto Rico, aunque extremo, no llega a ser exactamente un punto totalmente fuera de la curva, en América Latina. A la verdad, muchos países de la región, aunque no son colonias formales, tienen una fuerte relación de dependencia con respecto a los Estados Unidos.

Brasil, por sus amplias proporciones territoriales, demográficas y económicas, era, hasta hace poco, una excepción parcial a esa realidad latinoamericana.

En efecto, tuvimos períodos en que nos alineamos subordinadamente a los intereses geopolíticos norteamericanos, como en el período Dutra, en los gobiernos Castelo Branco y Médici y en los gobiernos FHC. Pero también tuvimos períodos en que Brasil intentó activamente afirmar sus intereses propios en el escenario regional y mundial de forma más autónoma. Los casos, por ejemplo, de la Política Exterior Independiente (PEI) del período de Jânio Quadros y João Goulart, del “pragmatismo responsable” de Geisel y, sobre todo, de la política exterior “activa y altiva”, implantada en los gobiernos del PT.

En ese último período, Brasil hizo avances extraordinarios en su protagonismo mundial. Hemos invertido mucho en la integración regional, fortaleciendo el Mercosur y creando la Unasur y la Celac. Damos prioridad al aspecto sur-sur de la política exterior y establecemos sólidas alianzas estratégicas con otros países emergentes, como China, India y Rusia. Reaproximamos a África y creamos lazos de cooperación inéditos con regiones como la de Oriente Medio, por ejemplo.

Con eso, diversificamos mucho nuestro comercio exterior y nuestro flujo de inversiones, así como ampliamos extraordinariamente nuestras exportaciones y nuestros superávits, algo que fue fundamental para la superación de la vulnerabilidad externa de nuestra economía, la cual vivía colgada en el FMI.

Creamos el grupo de los BRICS, contribuyendo a la conformación de un orden internacional más multipolar. Hemos sido indispensables para la transformación del G7 en G20 y ejercemos nuestro respetado liderazgo en todos los grandes foros mundiales.

Lula se convirtió en el primer presidente brasileño en tener dimensiones mundiales. El “cara”, según Obama.

Todos estos avances están siendo celosamente destruidos por el golpe. Como se sabe, hoy tenemos una política exterior pasiva y sumisa. Volvemos a alinearnos a los intereses norteamericanos en la región y en el mundo.

Pero ahora tenemos un serio agravante. Este serio agravante se llama Bolsonaro, el “capitán-que-bate-continencia-para-la-bandera-de-los EEUU”.

En efecto, si hace lo que está agitando, Bolsonaro hará que la política exterior de Brasil se convierta en un punto totalmente fuera de la curva, en relación a su historia ya sus tradiciones.

Una cosa es aliarse a EEUU, manteniendo, sin embargo, algunos espacios para la defensa de sus intereses propios, como Brasil hizo, por ejemplo, en la era FHC. En la época, incluso priorizando las relaciones con el gran hermano del Norte, no abandonamos la integración regional y las relaciones con algunos países emergentes.

Otra cosa, sin embargo, es la promesa de tierra arrasada de Bolsonaro. La total sumisión del país a los intereses de EEUU, en nombre de un feroz anticomunismo totalmente desplazado y extemporáneo, que haría hasta McCarthy corar. Lo que se predice es la entera pérdida de soberanía.

El nuevo superministro de la economía del capitán ya ha dejado claro, de manera bastante grosera, que el Mercosur y la Argentina no son prioridades, no tendrán ninguna relevancia. Esto causó gran revuelo en un bloque que es fundamental para la economía brasileña y para la paz en nuestra región.

Se trata de completa ignorancia, por parte de quien pretende gobernar Brasil.

Argentina ya fue nuestro primer socio comercial. Incluso después de la crisis, es nuestro tercer socio comercial. Entre 2003 y este año exportamos al Mercosur nada menos que US $ 276 mil millones, con un superávit a nuestro favor de cerca de US $ 100 mil millones. Se destaca que las exportaciones brasileñas al bloque son, en más del 90%, de productos industrializados, con alto valor agregado. En contraste, en lo que se refiere a nuestras exportaciones a la Unión Europea, China y los Estados Unidos,