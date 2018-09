La película “Cubanas, Mujeres en Revolución”, sigue girando por el mundo ( Proyecciones en septiembre en País Vasco, Catalunya, Madrid, Colombia, Brasil y Argentina)

Resumen Latinoamericano, 5 septiembre 2018

Sigue cosechando aplausos y muchas emociones la película producida por RESUMEN LATINOAMERICANO y dirigida por nuestra compañera María Torrellas. Después de permanecer 5 semanas en cartelera en Buenos Aires y de ser estrenada en Cuba y emitida íntegra por la TV cubana en dos ocasiones y por Telesur en otra, ahora, ell film está en gira por algunos países de Europa y Latinoamérica. Ya la tenemos traducida al inglés, portugués, francés y turco.

La película se proyecta GRATUITAMENTE en cines, teatros, centros sociales okupados, y en los barrios que la deseen.

Para más proyecciones conectarse a: resumen@nodo50.org o resumenrebel@gmail.com

VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE, EN ROMO (BIZKAIA)

-VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE

EN ARRASATE-MONDRAGÓN (GIPUZKOA)

-SABADO 15 DE SEPTIEMBRE, 19 hs

EN BILBAO (al finalizar, fiesta cubana con el dúo “D Capricho)

-DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE, 19,30 hs

ELORRIO (BIZKAIA)

-LUNES 17 DE SEPTIEMBRE

EN PORTUGALETE, BIZKAIA

-MARTES 18 DE SEPTIEMBRE

EN VITORIA-GASTEIZ

____________________________________________________

-EN BARCELONA, MIERCOLES 12 DE SEPTIEMBRE. 19 hs

SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE

_________________________________________________

Enfim chega ao Brasil o documentário Cubanas – Mulheres em Revolução, um filme de Maria Torrellas que estreou em Havana e em Buenos Aires em final de julho com muito sucesso, sendo na Argentina o quinto filme mais visto.

O filme trata das mulheres cubanas que atuaram tanto na luta guerrilheira como com a chegada da Revolução até a atualidade.

Pelo documentário desfilam testemunhos e vivências de heroínas como Vilma Espin, Celia Sánchez e Haydée Santamaria que foram fundamentais na Revolução. O documentário faz um percurso que chega até o presente resgatando mulheres de diversas áreas e idades para colher seus testemunhos de vida e expor novamente quanto significou para elas se alimentarem dos valores criados a partir do final da década de 1950.

Assim surgem vozes e imagens de trabalhadoras, médicas, cientistas, artistas e militantes sociais e políticas . Através de todas elas vão surgindo temas históricos e atuais que vão desde a alfabetização nos anos 60 ao desenvolvimento da educação em todas as épocas, a tenaz resistência ao bloqueio, a solidariedade, a intensa batalha cultural e até o alvoroço das marchas LGBTI em defesa da diversidade sexual.

O filme estreou em Havana, Buenos Aires, Rosário, País Basco e vai seguir divulgando essa linda imagem e mensagem de otimismo e beleza.

Aqui no Brasil a estreia será no Rio de Janeiro na próxima quarta-feira dia 12 de setembro de 2018 no Museu da República/ Palácio do Catete às 18h com entrada franca.