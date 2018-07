Argentina: Quino pidió que no difundan a Mafalda con el pañuelo celeste de las antiabortistas

Con un breve comunicado, el reconocido dibujante Quino pidió no vincular a su personaje Mafalda con el pañuelo celeste que representa a los sectores que se oponen a la legalización del aborto.

En un breve comunicado, aseguró: “Se han difundido imágenes de Mafalda con el pañuelo azul que simboliza la oposición a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No la he autorizado, no refleja mi posición y solicito sea removida. Siempre he acompañado las causas de derechos humanos en general, y la de los derechos humanos de las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte en sus reivindicaciones. Cordialmente. Joaquín Lavado (Quino)”.