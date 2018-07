México: “Lo importante vendrá después de este 1 de Julio”, señaló Marichuy

Torreón.- Tras un recorrido por 27 entidades del País en la que ha urgido a sus interlocutores a organizarse para detener la destrucción que se ha extendido en la República, María de Jesús Patricio, “Marichuy”, ex aspirante independiente a la Presidencia, dijo hoy que al margen de quien gane la elección de este domingo, lo importante vendrá después.

“Voten o no voten, lo importante es organizarnos para después, que no solamente participemos en este proceso, sino que busquemos realmente una organización desde abajo si queremos que haya un verdadero cambio, hacer algo desde donde estamos, ya sea en barrios, colonias, ciudades, en los pueblos indígenas“, citó la vocera del Consejo Nacional Indígena.

María de Jesús Patricio Martínez. Foto: Agencia Reforma.

Momentos antes de sostener un diálogo con representantes de diversas agrupaciones sociales, en la Facultad de Ciencias Políticas de la UA de C, “Marichuy” reiteró ante representantes de medios de comunicación cuál es la intención de su participación, no obstante que no alcanzó el número de firmas para lograr la candidatura independiente.

“Nuestra intención es diferente y lo dijimos desde un inicio, no era tanto pelear por una silla presidencial sino más bien un llamado a la organización para que juntos detener esta destrucción que están trayendo a nuestros territorios, nuestros barrios, colonias, que no solamente es a los pueblos indígenas sino a todos en general“, citó.

Marichuy. Foto: AFP.

“Entonces por eso el recorrido es para visibilizar toda la problemática real que existe tanto en pueblos indígenas y en las ciudades, como también el llamado a la organización para de esa manera parar toda esta destrucción, sabemos que va para largo, por eso consideramos que nuestra propuesta no solamente estaba para aquí para el 1 de Julio, sino que es una propuesta que va a continuar pues“.