No hay crisis humanitaria en Venezuela, dice experto de ONU

Resumen Latinoamericano*, 21 de febrero 2018.

El experto independiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Promoción de Un Orden Internacional Democrático y Equitativo, Alfred de Zayas, concluyó tras su visita a Venezuela que este país no sufre una crisis humanitaria, a diferencia de países de África o Asia donde hay conflictos bélicos y hambruna.

“He comparado las estadísticas de Venezuela con la de otros países y no hay crisis humanitaria, desde luego hay escasez, zozobra y desabastecimiento pero quien haya trabajado por décadas para Naciones Unidas y conoce la situación de países de Asia, de África y algunos de América, sabe que la situación de Venezuela no es una crisis humanitaria”, sostuvo Zayas en entrevista para teleSUR.

El experto independiente llegó a Venezuela el pasado 27 de noviembre y sostuvo reuniones con funcionarios gubernamentales, víctimas de violaciones de derechos humanos y de la violencia de las llamadas guarimbas (protestas violentas de la oposición) con el fin de conocer la situación política, económica y social del país.

Explicó que aunque muchos piensan que el país está al borde del desastre, como lo hacen ver medios de comunicación en el exterior, “Venezuela sufre una guerra económica, un bloqueo financiero, sufre un alto nivel de contrabando y desde luego necesita la solidaridad internacional para resolver estos problemas”.

Además considera que la comunidad internacional debe trabajar en solidaridad con Venezuela para levantar las sanciones, “porque son estas las que empeoran el desabastecimiento de alimentos y medicinas, es insoportable pensar que teniendo una crisis de malaria en el Amazonas venezolano, Colombia haya bloqueado la venta de medicamentos y Venezuela tuvo que obtenerla en la India.

El experto afirma que el discurso actual de crisis humanitaria por parte de voceros de EE.UU., además de ser no válido, solo persigue el cambio de régimen en Venezuela, “desde 1999, una serie de Estados quieren el cambio de régimen en Venezuela, ese deseo de destruir la Revolución Bolivariana y de abrogar todas las leyes sociales adoptadas en los mandatos de (Hugo) Chávez y (Nicolás) Maduro”.

“Es como si no hubiera visitado Venezuela”

Zayas denunció la invisibilización de su visita a Venezuela en medios de comunicación dominantes, que a su juicio no están interesado en diseminar una imagen completa de la situación de este país.

El experto relató a teleSUR que lo normal, siendo antiguo alto funcionario de Naciones Unidas, secretario del Comité de DDHH y jefe del departamento de quejas del alto comisionado de la ONU, es que cuando se pronuncia sobre algún tema, por lo general, medios como BBC y The New York Times recogen y publican sus declaraciones.

No obstante, “en el caso de Venezuela tanto la CNN como BBC me han ignorado, es como si mi visita a Venezuela no hubiera tenido lugar, como si no la hubiera visitado”, lo que califica de manipulación pública, agregando que solo teleSUR y Sputnik le han entrevistado.

El también historiador estadounidense apuntó que ciertas organizaciones llamadas no gubernamentales “pero cuyas lealtades son dudosas”, no quieren expertos independientes, “desean expertos que acudan al país a condenar, por eso es que cuando a mí me nombran y se conoce internacionalmente, dijeron que yo no era el relator pertinente para hablar de Venezuela”.

“Recibí cartas insultantes al anunciar visita a Venezuela”

La oficina de Naciones Unidas recibió desde el exterior cartas de quejas sobre la visita de Zayas a Venezuela, en las que se le exigía los puntos que debía investigar, “consideré eso una injerencia a mi independencia, yo soy el relator, yo determino mi programa, yo sé qué información es pertinente para mi informe, sin embargo no quiero que me dicten el informe y algunas organizaciones no gubernamentales me sugirieron de forma poco cortés con cartas insultantes, diciendo qué tenía que hacer cuando estaba Venezuela”.

Para elaborar el informe sobre la situación en Venezuela, Zayas viajó para visitar a sectores de la oposición, Fedecámaras, la sociedad civil e Iglesia. Habló con 16 ministros del Gobierno, visitó las Misiones Sociales y supermercados “para tener una impresión no completa en ocho días, pero de buena fe sí informarme cuál era la situación”.

Constató que hay problemas de abastecimiento, de distribución de alimentos y medicinas, pero lo más grave son las sanciones y guerra económica porque empeoran el contrabando de medicinas y alimentos subvencionados en la frontera con Colombia.

