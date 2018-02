La automotora Dodge diluye el mensaje de Martin Luther Kimg para vender camionetas

JUAN GONZÁLEZ: El domingo del Super Bowl marcó el 50 aniversario de “The Drum Major Instinct” (El Instinto del Tambor Mayor), un histórico sermón que el reverendo Martin Luther King Jr. dio en la Iglesia Bautista Ebenezer el 4 de febrero de 1968, dos meses antes de su asesinato. El sermón es principalmente recordado por la forma en que King lo concluyó, imaginando su propio funeral, restándole importancia a sus destacados logros y diciendo: “Si quieren decir que yo he sido el tambor mayor de esta marcha, digan que fui un tambor mayor por la justicia”.

AMY GOODMAN: El domingo, en el 50 aniversario de ese discurso, la marca de camionetas Ram conmemoró ese aniversario usando parte del discurso en un anuncio publicitario para vender camiones emitido durante el Super Bowl. El anuncio usa la voz de King reproducida sobre un video con imágenes de marines estadounidenses, ganaderos y un soldado vestido con uniforme de camuflaje.

MARTIN LUTHER KING : Si quieres ser importante, maravilloso. Si quieres ser reconocido, maravilloso. Si quieres ser una gran persona, ¡maravilloso! Pero reconoce que aquel que es el más grande entre ustedes será tu sirviente. Esa es una nueva definición de grandeza. […] Dar esa definición de grandeza, significa que todos pueden ser grandes personas. […] No tienes que conocer a Platón y Aristóteles para estar al servicio de alguien. No necesitas conocer la teoría de la relatividad para estar al servicio de alguien. No tienes que conocer la segunda teoría de la termodinámica de la física para estar al servicio de alguien. Solo necesitas un corazón lleno de gracia y un alma generada por el amor.

JUAN GONZÁLEZ: En ese mismo discurso que Ram usó para un anuncio de camionetas, el Dr. Martin Luther King advirtió de que el instinto del tambor mayor es un deseo de ser importante y una búsqueda de reconocimiento, del que se aprovechan los anunciantes.

AMY GOODMAN: Acabamos de escuchar al Dr. Martin Luther King dando su discurso hace 50 años, el 4 de febrero de 1968. Juan González y yo hablamos con el profesor Harry Edwards el lunes durante el programa, y luego hicimos una entrevista posterior. sobre la apropiación de las palabras de King. El Dr. Edwards es profesor emérito de sociología en la Universidad de California, Berkeley, así como autor de varios libros, incluyendo “La rebelión del atleta negro”, reeditado el año pasado para su edición 50 aniversario. Él fue uno de los arquitectos del Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos de 1968, ya saben, la famosa imagen de 1968 en Ciudad de México de Tommie Smith y John Carlos con sus puños en alto realizando el saludo del Poder Negro en los Juegos Olímpicos. Edwards es desde hace muchos años asesor para los San Francisco 49ers. Empecé preguntándole al profesor Edwards sobre el anuncio publicitario de las marca de camiones Ram que usaba las palabras de King sobre imágenes de guerra.

HARRY EDWARDS: Trabajé con el Dr. King. Él respaldó el Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos, y me reuní con él en un par de ocasiones para conversar sobre ese movimiento. Cuando anoche vi ese anuncio me quede horrorizado. Creo que reducir el mensaje del Dr. King, especialmente en este clima, en este país, bajo las circunstancias actuales, en relación no solo con la situación de los afroestadounidenses sino de los inmigrantes, de las mujeres, y otras comunidades… reducir el mensaje del Dr. King a un truco para vender camiones creo que es espantoso. Creo que para explotar el mensaje del Dr. King con esos fines, en esta época, bajo las circunstancias actuales, teniendo en cuenta a lo que nos oponemos como pueblo y cuando parece que podríamos ser una nación, es absolutamente despreciable. Pero tan consternado como estoy por el uso de las palabras de King por parte del anunciante, estoy aún más consternado por el hecho de que alguien tuvo que aprobarlo. No entraron a una tienda de discos o se conectaron a Internet y escogieron el discurso del Dr. King y lo pusieron, como voz en off, en ese anuncio publicitario sin que alguien asociado con la familia King lo aprobara. Y creo que es terrible que se permita que el Dr. King, sus palabras, su sabiduría, su mensaje, críticamente importante en este momento, sean explotados de esa manera para vender productos.