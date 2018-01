Paraguay. Masacre de Curuguaty. Pruebas de corrupción entre funcionarios/ la falta de un vídeo/ Confirmación de nulidad para Raquel Villalba

Ferreiro celebró el hecho de que salgan a la luz los manejos oscuros de la Justicia, en relación a los audios que demuestran el esquema de tráfico de influencias, arreglos extrajudiciales y manipulación de la Justicia a favor de intereses políticos y económicos donde los principales protagonistas son Caballero, el destituido senador cartista y ex titular del Jurado de Enjuiciamiento Óscar González Daher y el secretario de este, Raúl Fernández Lippmann.Fernández ya fue imputado por tráfico de influencia y los demás fueron llamados por la Fiscalía para declarar.

Un nuevo audio difundido el 22 de diciembre de 2017 de una conversación entre el abogado Carmelo Caballero y el ex secretario del JEM incluyó incluso al propio presidente Horacio Cartes y al empresario José Ortiz, el gerente de Tabesa, la tabacalera propiedad del Grupo Cartes.

Sobre el punto, Ferreiro recordó el sangriento caso ocurrido en el 2012, y sostuvo que Caballero tuvo mucho que ver en cómo terminó el proceso que buscó dilucidar el caso.

Grabación. “Cuando ocurre la masacre y Lugo era todavía presidente, Humberto Rubin le hace una entrevista al comisario Roque Fleitas, que era el jefe de la división aérea y naval, jefe de los helicópteros, y le pregunta si estaba grabada la masacre y (el comisario) hace una pausa y le dice hay mucho material y le vamos a entregar a la Justicia”, mencionó Ferreiro.

Sostuvo que Carmelo Caballero luego asume como ministro del Interior y fue ahí cuando “no movió un dedo” para facilitar las evidencias al Ministerio Público.

“La Fiscalía no había pedido siquiera esa grabación, la prueba madre. Nosotros por escrito le dijimos al fiscal que pida eso que es una prueba importante, el fiscal me informa que pidió y que se perdió todo. Entonces yo presento un escrito al Ministerio Público donde le pido al Ministerio del Interior que haga un peritaje y que pida. Carmelo no hizo nada para resguardar esas pruebas. Le pedí que haga un sumario y que haga por escrito. No movió un dedo. Le hice una nota y le pedí que haga un sumario y ni la Fiscalía ni el Ministerio del Interior quisieron entregarnos la evidencia”, recordó.

Ferreiro siguió relatando que durante el gobierno de Lugo se aseguró que había una grabación de la masacre, y luego, al asumir Franco, “les convenía una cierta historia, y probablemente en esa grabación había algo que ponía en duda su teoría. Entonces destruyeron esas pruebas”, resaltó.

FESTIVAL DEL ROBO. El letrado festejó que por fin ahora se den a conocer lo que todos los abogados sabían. “Por fin tenemos la prueba material que todos los abogados sabíamos, del festival del robo a la gente, del prevaricato, de la persecución de gente inocente por plata. Una estructura política que era sostenida por jueces y fiscales, con el contubernio del Poder Judicial y el silencio del Colegio de Abogados y del JEM. Si dejamos de presionar van a ordenar todos los casos de vuelta, depende de la ciudadanía que haya cambios, hay que seguir presionando”, expresó.