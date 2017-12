Perú. ALBA MOVIMIENTOS: Indulto a genocida Fujimori prostituye y envenena la democracia peruana

Resumen Latinoamericano, 26 de diciembre de 2017.-

A la opinión pública del Perú y del mundo:

1.- Ayer 24 de diciembre, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, haciendo un uso ilegal y abusivo de la facultad constitucional, otorgó el indulto humanitario al ex dictador Alberto Fujimori, reo por delitos de lesa humanidad contra los derechos humanos, además de ser autor de los más graves actos de corrupción en la historia del país.

2.- Es evidente el hecho que esta ilegalidad flagrante es el precio desesperado que el exangüe presidente pagó al ex dictador, a cambio de algunos votos de congresistas fujimoristas, cuya abstención lo salvó apenas de la vacancia por incapacidad moral hace solo unos días en el congreso de la república.

3.- El hecho que entonces los ministerios de interior y de salud negarán formal y públicamente que hubiera en trámite una solicitud de indulto por parte de Fujimori, muestra que, o mintieron entonces, o fraguaron un “indulto express”, a toda velocidad luego de eso. El evidente y público estado físico del ex dictador, al igual que sus regalías y privilegios carcelarios y médicos, no dejan dudas que este indulto es espurio e ilegal, pues no cumple los requisitos de estado terminal, desahucio e impedimento de atención médica, que la constitución y la ley exigen.

4. En estos momentos el pueblo peruano se encuentra en las calles protestando contra esta nueva e insoportable burla al país, que prostituye y envenena la derruida democracia, apenas en pié tras una seguidilla irremediable de actos de corrupción, que encuentran en este indulto su corolario. El gobierno Kuczynski y los secuaces que no han tenido la mínima decencia de renunciar y abandonarlo, desatan una criminal represión con la pretensión de amedrentarlo y acallarlo, abandonando en ese acto desesperado todo vestigio democrático.

5. Llamamos a los pueblos del mundo a repudiar este indulto ilegal a un genocida, que violenta la consciencia de la humanidad, a denunciar la criminal represión de Kuczynski y defender la vida del pueblo peruano que está en las calles luchando por la dignidad, la justicia y la democracia.

¡Ni un paso atrás, el indulto ilegal al genocida Fujimori no Va!

¡Que se vayan todos!

¡Nueva Constitución Ahora!

Perú, donde el Libertador Bolívar decretó la pena de muerte para los corruptos que defraudaran el patrimonio de la Patria, 25 de marzo de 2017

Articulación Continental de los Movimientos Sociales hacia el Alba – Capítulo Perú

Todas Somos Micaelas – Alfa y Omega – Mundo verde – Juventud Comunista Patria Roja – Partido Comunista Peruano – La Junta – Ronderos de Cajamarca – Bloque Nacional Popular (BNP) – Vamos Pueblo – Acción Política Socialista – Inakarri Tv Cusco – Norte Progresista