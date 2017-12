Salvador Nasralla: “Queremos lo que quiere el pueblo de Honduras”

2 de diciembre de 2017 |



El candidato por la Alianza Opositora de Honduras, Salvador Nasralla, ofreció una entrevista para teleSUR en la que denunció que el Tribunal Superior (TSE) Electoral sólo quiere revisar 1015 actas y no quiere que se revisen además las urnas correspondientes a las ciudades de Lempira, La Paz e Intebuca, en las que no se puede explicar que siendo localidades maltratadas del país haya votado el 75% del electorado, mientras que en todo el país sólo votó el 50% de la población; además de que en el momento que se cae el sistema corresponde al 70% de la población y con el 30% restante el presidente Juan Orlando Hernández obtuvo una ventaja, lo cual es aritméticamente imposible. “Nosotros queremos lo que quiere el pueblo, sí quieren nos vamos a otras elecciones, hagamos otra elección, si quieren yo no participo y sin Juan Orlando Hernández, nosotros queremos lo que quiere el pueblo de Honduras, y no quiere al presidente de tiene el 80 por ciento del rechazo”, puntualizó Nasralla.