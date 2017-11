Cuba. Fidel Castro mira la Revolución de Octubre

Noel Manzanares Blanco / Resumen Latinoamericano / 8 de noviembre de 2017

En el sesenta aniversario del extraordinario acontecimiento protagonizado por las masas populares en Rusia en 1917, alertó las condiciones en que podía ser derrotado

La Universidad de Guantánamo, en el oriente de Cuba, será escenario del Evento Científico Nacional: El pensamiento de Fidel Castro en la contemporaneidad, a desarrollarse los venideros días 16, 17 y 18 de Noviembre, convocado por nuestro Ministerio de Educación Superior, su Dirección de Marxismo-Leninismo e Historia y la Cátedra Honorífica para el estudio del pensamiento y obra de Fidel Castro Ruz. En la oportunidad, presentaré el resultado de mis indagaciones en ese orden de ideas.

A modo de adelanto, resalto que se trata de la sistematización que he realizado sobre el Magisterio de Fidel Castro en su acercamiento al suceso de mayor impacto internacional en el siglo XX, en aras de generalizarlo ante el estudio de lo concerniente a la Revolución de Octubre, de acuerdo con la pesquisa/divulgación que he realizado. Para ello, parto del pensamiento fidelista reflejado en sus propias palabras en una estructura contentiva de temáticas interrelacionadas y asumidas desde el ángulo histórico-lógico como expresión del empleo de la Dialéctica: la influencia del Leninismo en el Líder de la Revolución Cubana; el apoyo decisivo brindado por los soviéticos a la Revolución Cubana, más allá de la Crisis de Octubre; su percepción del caso Stalin; las causas del derrumbe del Octubre de 1917; y la vitalidad del trascendental acontecimiento.

Considero que el resultado de este empeño sirve de premisa para desmontar adulteraciones en torno a dicho suceso y, por ende, para enriquecer su examen historiográfico; al paso que recomiendo tener en cuenta tal estructura para el examen del devenir de esta Revolución en perspectiva y retrospectiva. No obstante, en esta ocasión grosso modo comparto con mis lectores/as lo concerniente al derrumbe del Octubre de 1917 y su vitalidad a tono con el verbo fidelista.

Parto de que en fecha tan temprana como Noviembre de 1977 y al calor del 60 cumpleaños de la Revolución de Octubre, Fidel alertó:

“Desde el momento en que ya la Revolución triunfa, el Partido se crea y empieza a actuar como dirigente de la sociedad, es absolutamente imposible la derrota de la Revolución. De modo que la Revolución necesita del Partido, no solo para conquistar el poder; lo necesita para consolidarse, lo necesita para construir el socialismo, lo necesita, en definitiva, para evitar la derrota” —las negritas son mías (1).

Es decir, para el Eterno Comandante en Jefe de nuestra Revolución (2) el Partido dirigente en la construcción del Socialismo tenía/tiene que edificar la irreversibilidad del proceso revolucionario, so pena de entregar la emancipación popular a los designios del Capital. Y así aconteció, para desgracias de los pueblos soviéticos y las grandes mayorías de los habitantes del planeta.

Actualmente, se conocen detalles de cómo tuvo lugar este desenlace. Gorbachov reconoció públicamente su responsabilidad en la desaparición de la Unión Soviética. Dijo: “De yo haber proclamado entonces el objetivo final, me hubieran derrocado inmediatamente” —más, al sopesar que el 77% de los soviéticos estaba a favor de la conservación de la Unión y solo un 22% en contra (3). En tal empeño, “el magnate financiero George Soros y la CIA ayudaron a Gorbachov” (4).

Queda desagregado del azar, pues, que el Compañero Fidel planteara el 26 de Julio de 1992 (5):

“[…] Y hay que decir que mucha gente trabajó de manera consciente para asesinar el socialismo, y a esa gente se le crearon las condiciones ideales para asesinar el socialismo. Fue una conspiración, una gran conjura del imperialismo, con el apoyo interno; la conspiración imperialista tuvo apoyo interno para asesinar el socialismo. Es decir, el socialismo no muere a consecuencia de sus errores, muere a consecuencia de que lo asesinaron. Hay que estar muy claro en eso”. “El socialismo no muere de muerte natural, muere asesinado por la espalda; el socialismo muere además por la incapacidad de defensa de sus partidos y de sus líderes” —tesis explicitada un tanto más en su conversación con Tomás Borge (6).

De paso, advierto que en el ejercicio de meditar sobre qué estaba sucediendo en la antigua Unión Soviética bajo la conducción de Gorbachov, previamente en Camagüey, tres años anterior a ese planteamiento, el propio Fidel sentenció (7):

“Tenemos que ser más realistas que nunca. Pero tenemos que hablar, tenemos que advertir al imperialismo que no se haga tantas ilusiones con relación a nuestra Revolución y con relación a la idea de que nuestra Revolución no pudiera resistir si hay una debacle en la comunidad socialista; porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o, incluso, que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, ¡aun en esas circunstancias Cuba y la Revolución Cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo!” —un juicio que amplió el 28 de Enero siguiente al clausurar el XVI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (8).

Sin embargo, para el Líder de la Revolución Cubana la alegría que albergó el capitalismo tras la caída de Moscú no estaba destinada a acompañar a la burguesía por siempre. Así, ante la pregunta que sigue realizara Federico Mayor “¿la palabra «socialismo» acaso tiene sentido todavía?”, Fidel respondió: “Hoy estoy más convencido que nunca de que tiene gran sentido”. “No ha llegado el fin de la historia como algunos eufóricos ilusos imaginaron. Ahora es realmente cuando quizás comience” —más con su brújula presente en el denominado Concepto de Revolución (10).

Por tanto, de la mirada de Fidel Castro a la Revolución de Octubre significo cómo de lo que él expresó en el sesenta aniversario del extraordinario acontecimiento protagonizado por las masas populares en Rusia en 1917 salta a la vista su alerta en el sentido de que las condiciones en que podía ser derrotado el Socialismo transitaba por la calidad o flaqueza de su Partido dirigente, de su liderazgo. He aquí un Magisterio para los pueblos que luchan y seguramente vencerán en el combate por un mundo sin la opresión del capitalismo.

Referencias:

Nota: el autor es el Presidente de la Cátedra Honorífica de Estudio del Pensamiento y Obra de Fidel Castro Ruz en la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, Cuba.