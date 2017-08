Nación Mapuche: La Gendarmería argentina reprime y desaloja el Pu Lof en Resistencia

En el Día de la Pachamama (Gran Madre Tierra) la Gendarmería Nacional hace una hora y media allanó y quemó instalaciones del predio de la comunidad mapuche de Pu Lof en Resistencia, en la localidad de Cushamen, provincia de Chubut, además de reprimir a sus integrantes. En comunicación telefónica con ANRed, Andrea Millañanco, vocera del Pu Lof en Resistencia, relató: “Gendarmería está quemando todo. No sabemos quién dio la orden de allanamiento. Y hay tres mujeres y dos niños que no se encuentran. La gente de la comarca y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) han querido ingresar, y la Gendarmería no los dejan pasar la tranquera”, por lo que se desconoce el estado de salud de la comunidad. Se está organizando una caravana de autos y camionetas que saldrá desde la puerta de FM Alas, en EL Bolsón, en apoyo a la comunidad. El hecho sucede un día después de la brutal represión a integrantes mapuche que reclamaban la libertad del lonko preso político Facundo Jones Huala. AMPLIAREMOS / Por ANRed.