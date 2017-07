Argentina. Violencia de género: Prisión efectiva por amenazas.

La Oficina de Violencia Doméstica evaluó el caso como de “alto riesgo”. Por eso, cuando ella formó una nueva pareja y quedó embarazada de su segundo hijo, decidió mudarse a otra ciudad (por seguridad, no se dan detalles). “En el embarazo anterior él me pegaba, siendo su hijo. Así que me fui porque nadie me daba garantías de que no me iba a pasar nada a mí, ni a mi embarazo, ni a mi hijo”, declaró ella.