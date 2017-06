Euskal Herria: Miles marcharon en Bilbao por la Amnistía para los presos y presas vascas

Resumen Latinoamericano, 24 junio 2017.- Una multitud acompañó este sabado la manifestación convocada por el Movimiento por la Amnistía y contra la Represión, en el centro de Bilbao. El motivo es algo intrínseco a la lucha del pueblo vasco, reivindicar la Amnistía para los más de 400 presos y presas por luchar.

Luego de marchar por varias calles de Bilbao, gritando consignas por la libertad de los presos y presas y también por la Independencia y el Socialismo, se realizó un acto en el que las primeras palabras fueron para recordar a un prisionero político (Iñaki Bilbao, “Txikito”, que está cumpliendo hace 27 días una huelga de hambre en la prisión de Puerto de Santa María (Cádiz). “Les decimos que estamos aquí para agradecerle su dignidad, compromiso y la lucha de convertirse en un modelo. Luchando para lograr la independencia y el socialismo !!! Viva Txikito !!!

Luego, el documento leído señala que “La Prisión de Puerto III fue inaugurada en 2007 y marcó el comienzo de una de sus tareas principales: la experimentación de nuevas formas de represión hacia los presos políticos. Allí se han aplicado todo tipo de torturas, no sólo en lo psicológico, sino también física en algunos casos. En Puerto III, no podemos olvidar el nombre de Arkaitz Bellon, que murió en prisión. ¡¡¡El pueblo no perdona !!!

10 años lleva Txikito en el infierno de Puerto III, y durante estos 10 años no han podido humillarlo. Hoy estamos aquí todos juntos Txikito. Ninguno de nosotros nos arrodillamos! ¡No nos vamos a arrodillar ante quienes expolian a nuestro pueblo y explotan a su clase trabajadora!

También es obligado tener una mención especial para aquellos represaliados políticos que nos han mostrado su apoyo en una situación como la que vivimos, en la que dar la cara por lo que piensas puede ser motivo de estigmatización y marginación. Gracias Emilio Marigorta, Jon Kepa Preciado, Ibai Aginaga, Dani Pastor, Asier Guridi, Oskar Barreras, Igor Gonzalez Sola, Saioa Sanchez, Mikel San Sebastian eta Patxi Ruiz. Oier Gomez te abrazamos y te queremos!

Luego se señala que:

“Hoy, siguen aplicando en las cárceles el sistema de grados, por el cual pretenden crear diferencias en las condiciones de unos y otras, provocando que cada quien vaya a los suyo sin importar lo que le pase al de al lado. Por otra parte, esa es también la apuesta de Jonan Fernández y del gobierno vascongado del PNV: arrepentimiento o cárcel. Porque para el PNV la paz nunca ha sido un objetivo. Su único objetivo ha sido, y es, seguir manteniendo su estatus de gestor del negocio autonomista y anular todo aquello que lo ponga en duda. Y por eso, también ellos, quieren a los presos y presas arrodilladas, porque estas personas son el exponente del “darlo todo a cambio de nada” frente al “quedárselo todo sin dar nunca nada” del PNV”.

Por último, se plantea que: “la Amnistía es el instrumento más importante para la paz basada en la justicia. No será fácil, y es por eso que hoy, queremos enviar al corazón de cada uno de ustedes un mensaje directo para difundir: nosotros, todos nosotros, la fuerza que necesitamos es esta lucha, con la participación de todos, en la medida de lo posible y conseguir que sea alto el nivel de compromiso. A través de la organización para luchar por lo que es nuestro. Por eso el llamado es a organizar la lucha por la amnistía. Gora Euskal Herria Askatuta! (Viva la Nación Vasca libre!)