Nación Mapuche. Habla el lonko Víctor Queipul tras polémico cierre de investigación por su secuestro

Resumen Latinoamericano / Mapuexpress / 23 de mayo de 2017

Organizaciones mapuche manifestaron su enojo en los tribunales tras la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la indagatoria, la que además consideraba una denuncia por torturas en contra de Queipul. “Si no quieren perseverar es porque tienen todo planificado desde antes”, señala el lonko.

Por GABRIEL MUÑOZ – fuente: elciudadano.cl Este jueves 18 de mayo fue formalizado José Curinao Curamil (27), tras imputársele el delito de atentado contra la autoridad, perturbar gravemente el orden de las audiencias y de lesiones leves a un funcionario de Gendarmería. El día anterior había sido detenido en las afueras del Juzgado de Garantía de Collipulli luego de que el Ministerio Público decidiera no perseverar en la investigación abierta por la denuncia de secuestro y torturas realizada por el lonko Víctor Queipul Hueiquil, hecho que habría ocurrido el 14 de junio de 2016.

A pesar de las informaciones emanadas por los medios de comunicación tradicionales, Curinao Curamil no fue apresado en flagrancia sino que detenido cuando ya se encontraba solo, a la espera de un microbús tras abandonar las dependencias del tribunal de la región de La Araucanía. Todo esto, en el marco de la agresión recibida por el fiscal Enrique Vásquez originada tras darse a conocer que el Ministerio Público no perseveraría en las investigaciones para aclarar los vejámenes contra el Lonko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui.

“La impotencia que sentí, la rabia que me dio al ver que la Justicia para nosotros los mapuche no existe, nos llevó a actuar de esa manera. Tampoco nos sentimos arrepentidos de lo que hicimos. Si para nosotros no hay justicia, tendremos que tomarla por nuestras propias manos y actuar de la manera que se nos plazca. Nosotros sólo actuamos por cómo nos están dañando”, afirmó respecto de ese hecho Vania Queipul Millanao, hija del lonko.

El origen de los hechos

Según relata Víctor Queipul en conversación exclusiva con El Ciudadano, él no fue a la audiencia pero sí la gente de otras comunidades y sus familiares. “La experiencia que tengo en los tiempos que llevo luchando por nuestro territorio y nuestros derechos es que he presentado cuatro querellas, con antecedentes en mano, pero el Ministerio Público y la Justicia chilena no investigan nada”, dice el lonko, quien agrega que “si no quieren perseverar es porque tienen todo planificado desde antes. Por eso no participé ayer”.

“Acá hubo dos fiscales que jugaron con la causa: César Schibar y Héctor Leiva. Yo creo que recibieron instrucciones para no investigar y después decir que nosotros éramos los que no habíamos entregado antecedentes. Nunca nos citaron ni demostraron interés a pesar que teníamos hartos antecedentes que entregar”, denuncia Queipul.

El lonko detalló que su abogada, Karina Riquelme, les manifestó a los fiscales el interés por realizar una reunión en donde se tratara la forma en que el denunciante colaboraría. “Pero nunca nos citaron. Cuando faltaba poco tiempo para el cierre de la investigación, nos avisaron que el fiscal Leiva ya no estaba llevando la causa sino que Schibar, y luego éste informa que iba a cerrar el caso porque no tenía más antecedentes. Fue toda una maniobra”, explica.

Asimismo, la autoridad tradicional mapuche explica que no tomará más acciones legales para pedir justicia. Sin embargo, afirma, las movilizaciones de las comunidades y el movimiento mapuche seguirán pero cambiando el tenor. “Si ellos no nos van a tomar en cuenta, eso nosotros no lo vamos a permitir. Vamos a ponernos más firmes frente a esta situación. De alguna manera tienen que respetarnos si es que no quieren conversar cómo podemos hacer mejor las cosas”, añadió.

En la misma línea, su hija, Vania, expresa que “no hay justicia para nosotros y seguir haciendo acciones legales es como mendigarles por algo que ni siquiera les interesa. Los mismos que secuestraron y torturaron a mi padre, trabajan para el mismo jefe: el Estado. Y, claramente, no se van a querer dañar los unos a los otros”.

Pasos a seguir

“Ya hubo una reunión como comunidad y el domingo habrá un reunión más grande, entre distintas comunidades en resistencia por el territorio y la lucha del pueblo mapuche. Vamos a evaluar cuáles serán los próximos pasos, sobre todo por las otras tres personas que serán perseguidas por los desórdenes en el tribunal de Collipulli”, explicó el lonko Queipul.

A pesar de que llevan años denunciando el actuar coordinado de las instituciones del Estado para aislar a las comunidades, no dejando acercarse ni siquiera a los abogados defensores ni miembros de otras comunidades, la autoridad de la Comunidad Autónoma señala que se mantendrán firmes en sus convicciones y con total decisión van a enfrentar estas nuevas acusaciones.

“Nosotros no somos terroristas, somos gente que pensamos de otra manera, somos mapuche. Tenemos nuestra propia cultura, nuestras propias autoridades tradicionales. Hemos venido trabajando y defendiendo nuestra cultura, tierras y naturaleza. Le pido a todas las personas mapuche y no mapuche, que solidarizan con nuestra causa, a estar atentos, organizarse y ponerse firmes. Tenemos fuerza, convicción y lucharemos por nuestros territorios aquí en Malleco”, concluye el lonko.