Argentina: Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora: 40 años de la primera ronda.

Resumen Latinoamericano/Ana Guillermina Roca, 30 de abril 2017.

Se cumplieron 40 años desde la primera vez que las Madres de Plaza de Mayo realizaron la primera ronda frente a la Casa Rosada, para exigir justicia por sus hijos e hijas detenid@s-desaparecid@s durante la última dictadura militar en Argentina.

“Quién iba a decir que estuvimos aquí hace 40 años atrás, para ver si Videla nos recibía”, recordó Mirta Acuña. “Y permanecimos volviendo años tras año, en busca de esa respuesta, ese querer saber por qué se habían llevado a nuestros hijos”.

Este pasado 30 de abril a las 15.30 con sus pañuelos blancos y tomadas de las manos, las Madres emprendieron la vuelta al monumento al General Belgrano, como lo hacen todos los jueves desde el 30 de abril de 1977 cuando los militares les ordenaron “desalojen la Plaza de Mayo y circulen”.

Así, estas Madres que pedían al gobierno información sobre el paradero de sus hijos detenidos comenzaron una marcha por los Derechos Humanos que no se detuvo nunca. Siempre rodeadas de gente de todas las edades que las acompaña mientras corean el tan sentido “Madres de la Plaza el pueblo las abraza”.

“Como desde el primer día, nosotras pensamos seguir con nuestros principios”, enfatizaron las Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora. “Y seguiremos adelante para demostrar que no somos para nada iguales a los represores, torturadores y canallas”, recalcó la dirigenta Nora Cortiñas.



Las Madres, símbolo de lucha inclaudicable “renacen cada día para seguir dando batalla, y eso es gracias a la compañía de la gente”, explicó Nora. Y convocó a que “si algún día perdiéramos el rumbo, les pedimos que nos lo digan”, “si vieran que alguna de nosotras nos equivocamos”, enfatizó, “entonces llámennos”.

El terrorismo de Estado

Ese terrorismo se llevó a tres Madres que buscaban a sus hijos, y desde los vuelos de la muerte, las lanzaron: “Hubo terrorismo de Estado!”

El terrorismo se llevó a los niñ@s nacidos de nuestras hijas, para robarles la identidad. “Por eso, cuando nosotros decimos NO HAY PERDÓN, NO HAY OLVIDO, NO HAY RECONCILIACIÓN, necesitamos que nos sigan apoyando, QUE SE HABRÁN LOS ARCHIVOS, que los jueces abran sus gavetas de una vez por todas y digan a quién entregaron esos bebés apropiados de sus madres embarazadas y cautivas ”, afirmó Nora Cortiñas.

Por su parte, Elia Espen, reforzando el pedido de la apertura de los archivos, expresó: “Queremos que las nuevas generaciones puedan vivir libres, tranquilos, que puedan caminar por la calle sin tener que agachar la cabeza y sin pensar que le van a hacer algo. Eso es lo que tenemos que hacer y mucho de eso depende de ustedes los más jóvenes. Nosotras ya atravesamos los ochenta años, y no sabemos cuánto más podemos seguir, pero les puedo garantizar que vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”, enfatizó Elia. “Siempre digo que una vez que esté en el cajón, voy a sacar la mano y voy a seguir pidiendo: Memoria, Verdad y Justicia”.

María del Rosario Carballeda reivindicó la honestidad, la moral y la dignidad como bandera de lucha y agradeció a sus compañeras por estos 40 años incansables y especialmente a “esas tres Madres que fueron inmoladas por buscar a sus hijos” recordando a Azucena Villaflor, Teresa Careaga y María Ponce. “Sacrificaron 30 mil hijos, masacraron y tiraron al mar a tres Madres, no se puede perdonar ese genocidio ni esa inmoralidad. Tenemos que seguir luchando pero con el principio del derecho a la vida, del derecho a expresarse. Pelear hasta morir”, aseguró.

Al tomar la palabra, Nair Amuedo, testificó que en los años 70, la palabra “liberación” resonaba por todo el mundo. y los militares en vez de usar sus leyes y condenas optaron por los centros clandestinos, la detención de personas, ejecutaron una orden de exterminio, como ya habían estado haciendo en otros países como Chile, pero destruir y matar a los que luchaban por la libertad. “Tenemos que tener mucho cuidado compañeros, porque tenemos que ver lo que es el presente, qué es lo que está pasando, no solo en Argentina sino en toda América Latina. Esto es lo que les pido a todos, nada de violencia porque están esperando la violencia para contraatacar fuertemente. Todos unidos por favor movilícense, ellos pueden con dinero y con armas pero no pueden con la movilización pacífica, eso les quiero pedir, por favor movilícense con todo dejen las divisiones”, advirtió.

Mirta Acuña. Además, afirmó que la ausencia de sus hijos es permanente, la sienten día tras día, hora tras hora, porque cada vez los necesitan más, pero hoy es en la gente que las acompañan que ellos están. “Yo sé que me estoy muriendo de pena y uno entiende que la lucha en común, la solidaridad, el tener el corazón abierto conmueve un poquito ese dolor, nuestros hijos ya no tienen edad, quedaron en esa edad en la que se los llevaron en el momento de su desaparición. En ustedes yo veo mis hijos por eso les agradezco el estar acá, de abrazarlos, de tenerlos cara a cara, es la presencia de nuestros 30 mil detenidos-desaparecidos”, indicó.

Para finalizar el acto, Nora Cortiñas, afirmó “Hace 40 años que estamos acá, en esta plaza, pero no vamos a caer como ellos quieren.Una a una iremos poniéndonos viejitas, pero por más daño que nos quieran hacer no podrán, por más que quieran desdibujar la historia, no podrán, por más que quieran banalizar el terrorismo de Estado que vivimos, no lo lograrán”, afirmó Nora.

“La historia está escrita y está grabada en la memoria y a cada una de nosotras nos corre por la sangre la historia. Nuestros hijos están acá en la plaza, cada jueves, cada vez que vamos a un acto, cada vez que nos abrazamos. Que quede bien claro que a las Madres No nos vencerán”, concluyó Nora Cortiñas. “30.000 detenidos-desaparecidos, presentes. Ahora y siempre””.