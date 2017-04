Argentina / El Impenetrable: terrible situación sanitaria y social

Resumen Latinoamericano/Centro Mandela, 22 abril 2017.-

Los integrantes del grupo de asistencia sanitaria humanitaria ENASHU que trabajaron en Fortín Belgrano y el paraje Tartagal en Semana Santa no encontraron lo que fueron a buscar a El Impenetrable. El objetivo de la asistencia era atender a quienes habían contraído Dengue y Zika. Es que a esos lugares no llegó la epidemia que se desarrolla en Sauzalito, en la zona urbana y periurbana de dicha localidad. Pero, son realmente malas las condiciones socio-sanitarias de Fortín y de Tartagal. Si estas enfermedades llegaran a esos lugares, podrían provocar un desastre sanitario.

Pero, desagraciadamente, ENASHU encontró “una terrible situación sanitaria y social”, según expresiones de su director, José Boggiano.

Sin atención médica en Fortín y Tartagal

El contingente de ENASHU hizo lo que pudo. Las picadas estaban intransitables y cortadas por las lluvias. Debieron cortar camino a través del monte, guiándose con el GPS y con algunos pobladores que encontraron, quienes guiaron al grupo. Respecto a Fortín Belgrano, costó que el contingente humanitario llegara a esa localidad.

Tanto en Fortín Belgrano como en el paraje Tartagal hace más de cinco años la población no recibió la visita de un médico para atender en los puestos sanitarios. “Esto es terrible teniendo en cuenta que Fortín está ubicado en el punto tripartito de Chaco, Formosa y Salta, a 105 kilómetros de Sauzalito. Básicamente cuenta con provisión de servicios de agua y luz. No encontramos a la población, por lo aislada que está, en tan malas condiciones”, señaló Boggiano.

Refirieron que los agentes sanitarios son empeñosos, pero por la insuficiente formación que recibieron han generado complicaciones en los pacientes. Prescriben medicamentos sin contar con suficientes nociones farmacológicas. Involuntariamente medican mal. En el caso de Tartagal, la situación es más complicada por el alto número de pobladores que viven en ese paraje. Cuenta con un puesto sanitario B, pero se necesita un puesto A, en el que trabaje permanentemente un médico para brindar una mejor atención sanitaria y evitar que se medique mal.

Chagas y Tuberculosis para hacer dulce en Tartagal

Los profesionales de ENASHU encontraron “la más terrible situación sanitaria en Tartagal. Ahí está muy mal la situación”, enfatizó Boggiano. Comunicaron al director del hospital de Sauzalito el nombre de una niña que contrajo Chagas pasado de madre a hija, “lo cual es algo terrible porque denota que no ha habido controles ni se ha combatido el vector”, agregó el director del grupo humanitario.

En Fortín encontraron tres casos raros que, según la interpretación clínica de los síntomas, corresponderían a una arbovirosis que no serían ni Zika ni dengue.

“La cantidad enfermos de Chagas es muy importante y de tuberculosis realmente es alarmante porque la verdad que la cantidad de TBC no vi jamás en el norte argentino”, sostuvo Boggiano. Agregó que “lo mismo ocurre con la hipertensión arterial. Sin saber, los agentes sanitarios solamente entregan a los enfermos un comprimido de enalapril para bajar la presión arterial y dejan ir al paciente y nunca más los medican, por lo cual encontramos dos accidentes cerebro vasculares, uno de hace cinco o seis días de haber comenzado. Esa persona presentaba una caída importante del párpado”, señaló Boggiano.

Ambulancia: situación trágica y cómica

Al cacique de Fortín Belgrano, Loren Matorras, le entregaron una ambulancia. Lo trágico y cómico es que está parada. La ambulancia quedó allí con la premisa y la obligación de que el cacique pague el combustible, que la maneje algún miembro de la comunidad indígena, con la premisa de que si se rompe la arreglen. O sea que básicamente le dieron al cacique una ambulancia que está parada en un lugar y realmente no sirve para nada, sostuvo Boggiano.

Ausencias llamativas en el paraje Tres Pozos

En el paraje Tres Pozos buscaron la casa al cacique y no lo encontraron. También trataron de localizar al agente sanitario y no lo encontraron. Vieron casitas ubicadas en proximidades de las viviendas del cacique y del trabajador sanitario. Todas cuentan con DirecTV. Vieron varios autos en la zona. Como era muy tarde, habían logrado el objetivo de llegar a Tartagal y a Fortín, y habían visto situaciones terribles. Esas fueron las razones por las cuales se frustró la atención a la población de Tres Pozos.

Punto caliente

A pesar de que el equipo de ENASHU no brindó atención sanitaria a los pobladores de Sauzalito, comprendieron perfectamente “que el punto caliente es Sauzalito”, según Boggiano, quién agregó que en esta localidad tienen “casos confirmados como sospechosos como también ocultos que no fueron detectados y a quienes no se buscó, pero que claramente el foco de Zika se concentró ahí y no se diseminó solamente porque la gente no puede movilizarse al primer poblado cercano, que es el paraje Tres Pozos. No se estableció el total de personas que contrajeron Zika por la sencilla razón de que en muchos casos los médicos que trabajaban en el hospital diagnosticaban cualquier patología. Aparentemente no tuvieron noción de lo que era el Zika al inicio de la epidemia.

Pésimas condiciones del hospital de Sauzalito

Las internas dentro del hospital de Sauzalito están haciendo estragos. Las autoridades del sistema sanitario apuntan como responsables a los médicos del Hospital. Señalan que trabajan pocas horas y que es insuficiente la atención que ofrecen a pesar de que cobran sueldos de casi 70 mil pesos. Acusan que los médicos no llegan a las comunidades de Tres Pozos, Tartagal y Fortín Belgrano, ni siquiera al paraje Tres Pozos, que está a 50 kilómetros de Sauzalito.

Como contrapartida, los médicos se defienden con el argumento de que el Hospital no cuenta con ambulancias suficientes para efectuar las rondas médicas en los Puestos de la zona sanitaria a cargo del hospital de Sauzalito, que debería cubrir una superficie de 10 mil kilómetros cuadrados, lo cual es un objetivo inalcanzable por la extensión del territorio y la precariedad de los caminos.

El hospital de Sauzalito funciona bajo pésimas condiciones operativas y en sus instalaciones. Tres ambulancias están tiradas. La que corresponde a control de vectores está sin cubiertas. Es una camioneta bastante destruida.

Ayuda del intendente y entrega de ropas

El intendente de Sauzalito ayudó con la estadía alojando al contingente en un hotel, cuando habían acordado que se instalarían en un Centro de Integración Comunitaria (CIC), lo que llamó la atención del grupo humanitario. Cuando llegaron a la localidad los mandaron a un hotel, muy bien puesto, que generó la curiosidad de los voluntarios, que no vieron la situación como algo positivo. El cambio de alojamiento les generó muchas dudas, después de lo que han vivido en Formosa, Salta y Chaco en ocasión de brindar otras asistencias humanitarias.

El intendente de Sauzalito no se acercó ni saludó al contingente, a pesar de que se comunicaron con él. Se le escribió en reiteradas ocasiones, pero jamás fue a visitarlos. Sí estuvo con el grupo que llevó ropas, que tuvo problemas complicados con el cacique de Tres Pozos, Mario Tolaba porque aparentemente hay una interna entre el cacique y el director de la escuela, Ramón Clemente Borda, funcionario de Educación muy cuestionado en el paraje.