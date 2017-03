Uruguay: Cañeros de Bella Unión hacen huelga de hambre

Resumen Latinoamericano/ 22 de Marzo 2017 .-

Comunicado:

Somos un grupo de trabajadores del sindicato UTAA (Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas). Nuestro grupo se llama “Seu Pedro Bandera Lima“, nos encontramos acampando frente al Palacio Legislativo desde hace 9 días y nuestras familias se encuentran sosteniendo la ocupación de la tierra en Bella Unión hace 45 días.

Ocupamos la tierra reivindicando la consigna histórica de UTAA de “Tierra para el que la trabaja“. El predio ocupado se encuentra en la Colonia Eduardo Acevedo, son tierras del Instituto Nacional de Colonización.

Acceder a estas tierras solucionaría la vivienda, la alimentación y el medio de vida de 6 familias.

Nuestro proyecto es totalmente sustentable y viable, incluye plantación de morrón en invernáculo, una quinta con verduras varias, crianza de animales para chacinados, cría de gallinas por la demanda de huevos, y maíz para molino. También arrendaríamos una porción de la tierra para plantación de arroz, con lo que pagaríamos la renta al INC. Además ya tenemos un comprador para la pesca de peces del arroyo.

Construiríamos nuestras propias casas porque tenemos una bloquera y el conocimiento para hacerlo.

En el proyecto también está la idea de hacer cursos para aprender a realizar productos lácteos artesanales y luego venderlos en las ferias vecinales.

Nuestras familias se encuentran en el predio ocupante y el resto de Montevideo acampando y permaneceremos hasta obtener respuestas favorables.

Hemos decidido comenzar con una medida de lucha como es la HUELGA de HAMBRE por parte de algunos de nosotros.

Para nosotros no es fácil pasar esta situación, pero creemos que el esfuerzo hay que hacerlo porque detrás nuestro no solo están nuestras familias, sino también para generar impulsos para que otras personas luchen por acceder a la tierra en cualquier lugar del país.

Solicitamos a las organizaciones sociales el apoyo y solidaridad no solo con aportes materiales, sino que también pueden pasar por nuestro campamento. Los alimentos que recibamos no solo los utilizaremos en el campamento, sino que también los enviaremos a nuestras familias que están ocupando. Entre otras cosas precisamos conservadoras, platos, cubiertos, frazadas, colchones y camas para los compañeros que comenzarán la huelga de hambre.

Desde ya agradecemos la solidaridad de los y las compañeras que se han acercado.

Salú compas!

Arriba los que luchan!

Trabajadores Rurales “peludos“ de UTAA